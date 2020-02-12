Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в московском суде

12.02.2020, 13:19, Новости дня

Бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«После оглашения обвинительного приговора Свиридов покончил с собой. Он умер на месте», – сказал источник ТАСС.

Как информирует Telegram-канал Mash, суд приговорил Свиридова к трем годам заключения. При этом защита и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у подсудимого.

Сегодня сразу после вынесения приговора Свиридов выхватил наградной пистолет, который тайно пронес с собой, и выстрелил в себя. Он погиб на месте.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей у коллеги – бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Дело было зарегистрировано в суде в конце октября 2019 года.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в московском суде

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.01 / «Открытые медиа»: Жена Костина владеет квартирой стоимостью от 1,13 до 1,42 млрд рублей

27.01 / СК обвинил командира ВСУ в обстреле кладбища в Донбассе

31.01 / Составлен список самых угоняемых машин в России

05.12 / Владелец кинотеатра «Соловей» назвал причину приостановки сноса

10.12 / Мнения: Большой спорт надо отдать на откуп бизнесу

10.01 / Самолет МАУ в Иране, как и МН17 на Донбассе, могли сбить случайно. Ситуации аналогичные – генерал-лейтенант Романенко

31.01 / Нештрафуемый порог превышения скорости могут снизить в городах-миллионниках

11.12 / Путин назвал беспардонной ложью положения резолюции Европарламента о мировой войне

05.02 / Platz Eins. Линдеманн в новом клипе появился без рук и без ног. Видео

06.02 / Слуцкий пытается переманить Кокорина в «Рубин»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика