Экс-глава управления ФСИН покончил с собой в московском суде

12.02.2020, 13:19, Новости дня

Бывший начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний Виктор Свиридов покончил с собой в Чертановском суде Москвы после оглашения приговора по делу о вымогательстве, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«После оглашения обвинительного приговора Свиридов покончил с собой. Он умер на месте», – сказал источник ТАСС.

Как информирует Telegram-канал Mash, суд приговорил Свиридова к трем годам заключения. При этом защита и потерпевшие просили смягчить срок из-за четвертой стадии рака у подсудимого.

Сегодня сразу после вынесения приговора Свиридов выхватил наградной пистолет, который тайно пронес с собой, и выстрелил в себя. Он погиб на месте.

Свиридова обвиняли в вымогательстве 10 млн рублей у коллеги – бывшего замдиректора ФСИН Александра Сапожникова. Дело было зарегистрировано в суде в конце октября 2019 года.