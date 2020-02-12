Киевский суд попросили запретить слово «слуга» в названии партии Зеленского

12.02.2020, 13:19, Новости дня

Киевский суд просят обязать министерство юстиции Украины запретить употреблять слово «слуга» в названии партии «Слуга народа», сообщила пресс-служба суда.

Авторы иска утверждают, что слово «слуга» является антисоциальным и коммунистическим, сообщается на сайте суда. 

«В Окружной административный суд города Киева поступил иск к Министерству юстиции Украины, третье лицо – политическая партия «Слуга народа» о запрете употребления слова «слуга» в названии партии», – говорится в сообщении.

Также истец просит суд признать «бездействие Минюста» относительно несвоевременного запрета использования слова «слуга» в названии и деятельности политической партии «Слуга народа».

В настоящее время суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Ранее на сайте украинского президента были зарегистрированы петиции о возобновлении работы российских интернет-ресурсов и об увольнении главы правительства Украины Алексея Гончарука.



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Киевский суд попросили запретить слово «слуга» в названии партии Зеленского

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