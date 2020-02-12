Мнение: Протестный Ирак: 120 дней погромов и беспорядков

12.02.2020, 13:17, Разное

Отличный обзор/разбор на тему самых кровавых протестов 2019 года.

Протестный Ирак: 120 дней погромов и беспорядков

Редакция Telegram-канала Рыбарь с профессиональным интересом отслеживает события в Республике Ирак со времён войны с ИГИЛ. Хотя сейчас в Ираке не так жарко, как в Сирии или Ливии, в стране происходят определённые события, отголоски которых затрагивают весь ближневосточный регион: в Ираке идёт переформирование общественно-политического сознания нации.

В дайджесте, написанном специально для Федерального агентства новостей, мы проведем краткий экскурс в иракские протесты, расскажем об их ходе и объясним, что же происходит в современной Месопотамии.

Когда речь заходит об Ираке, у типичного обывателя — особенно русскоязычного — в памяти тут же всплывают слова Владимира Жириновского «Не сметь стрелять по Багдаду!», вспоминаются кадры варварской казни Саддама Хуссейна прогрессивным западным сообществом, а также смутно припоминаются истоки ИГИЛ*. Чуть более осведомленные товарищи наверняка смогут припомнить город Мосул, иракскую столицу ИГИЛ, и нефтеносную провинцию Басра, где находится разрабатываемое «Лукойлом» месторождение «Западная Курна-2».

Однако широкий обыватель перестал следить за Ираком после виртуальной победы над ИГ и «освобождением» Мосула в 2017 году. После того, как консолидирующий фактор — масштабная война против терроризма и бандподполья — несколько утратил свою важность и актуальность на первый план вылезли так и не разрешенные в период американской оккупации и последовавшей за ней гражданской войны противоречия на расовой, религиозной и социальной почве.

ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА ПРОТЕСТОВ

В октябре 2019 года на улицах Ирака начались массовые протесты, костяк которых составили студенты и современная молодежь, не знающая ничего о жизни до постсаддамовского периода.

Протесты далеко не однородны: на общее недовольство укладом вещей накладываются родоплеменные противоречия, личные симпатии и антипатии.

Вследствие того, что политика Ирака исстари носила тоталитарный характер, верхушка Ирака привыкла решать все вопросы с народом исключительно в приказном порядке. Так как в постсаддамовский период под влиянием Запада в некоторой степени появился либерализм, соответственно, правительство просто не знает, что делать с населением, которое всё активнее начинает протестовать против нерешённых проблем. Люди почувствовали слабость властей из-за продолжающегося кризиса и начали протестовать.

Манифестации проводятся против тотальной и всеобъемлющей коррупции, экстремизма в отношении незащищенных слоев населения, выражающегося, например, в нежелании расследовать пропажи людей, неработающего выборного законодательства и де-факто отсутствующей системы образования.

Все эти противоречия накапливались годами, а занятые грызней марионеточные чиновники делали все, что угодно, только не работали с ними.

В октябре протесты захлестнули всю страну, а их центром стала площадь Ат-Тахрир в Багдаде со «штабом протестного движения» в недостроенном турецком ресторане при площади. Попытки разнообразных фракций «оседлать» протесты ни к чему не привели, а работать с людьми в Ираке, как и других арабских странах, банально не умеют: все свелось к грубым разгонам и демонстрациям, приведшим к гибели с 1 октября 550 человек и ранению свыше 30 тысяч как протестующих, так и органов правопорядка. Иракских правоохранителей абсолютно заслуженно обвиняли в жестокости, избиениях и применении силы.

К примеру, самый известный случай — это отстрел гранат со слезоточивым газом из гранатометов, поставляемых для нужд армии, среди толпы протестующих, приведший к летальному исходу и гибели манифестантов. Снимок с вошедшей в мозг гранатой облетел соцсети и породил известный флэшмоб #iraqisodachallenge («Челлендж иракской газировки»): люди со всего мира в знак солидарности с иракскими протестующими стали выкладывать селфи с приставленными к виску банками, по форме напоминающими гранату со слезоточивым газом.

Однако применения силы фиксировались не только со стороны правоохранительных органов.

«Джокерами» стали называть всех погромщиков-анархистов, которые грабят магазины, бросают «Коктейли Молотова» в представителей правоохранительных структур и открывают стрельбу. Как несложно догадаться, своим прозвищем погромщики обязаны фильму «Джокер» Тода Филлипса.

При этом, реальных «джокеров», «титушек», «агентов Госдепа» и прочих радикальных элементов не так уж и много. Однако в эпоху соцсетей и дикой популярности Twitter, Facebook и Telegram среди иракской молодежи ярлык «джокер» вешается направо и налево и, зачастую, по одному не отличающемуся большим умом человеку судят о всей группе, которую он представляет, будь то ассоциация студентов, племя или население деревушки где-нибудь в Дияле, откуда на одном автобусе приехало на протесты в Багдад 10 человек и которые просто хотят перемен.

«Джокеры» породили протест внутри протеста: стали проводиться манифестации и марши во имя мирных протестов, которые тоже не обходились без провокаций и побоищ.

Пытаясь как-то оправдать применение оружия и гибель сотен человек, правительство ничего не придумало, как свалить всё на «третью сторону», умолчав о собственных прегрешениях.

В определенный момент появился хэштег «Третья сторона — это курды», а иракские депутаты попытались отвлечь внимание ответственности новостью о том, что виноваты агенты злого Иракского Курдистана. В западных медиа обвиняли в смерти протестующих «шиитских боевиков» из отрядов народного ополчения «Хашд Шааби», а также ныне покойного Касема Сулеймани. От якобы лица правительства был сделан вброс о том, что стрельбу по протестующим вели американские морпехи. В убийствах обвиняли «Синих кепок», сторонников одиозного шиитского лидера Муктады ас-Садра. Создавались фальшивые ИГИЛовские документы с указаниями об организации протестов.

Тезис о «третьей стороне» еще сильнее уронил авторитет иракских властей и разделил протестующих. Иракские «ура-патриоты» стали с пеной у рта возлагать вину на одну или другую категорию, силовики стали хватать людей без разбора, а молодежь — провоцировать представителей властей. Начался неуправляемый хаос, который стал выгоден кому угодно, но только не местному населению.

«НЕТ АМЕРИКЕ!»

Протестное движение претерпело некоторые изменения после цепочки событий, повлёкших гибель Касема Сулеймани. Началось всё с ракетного удара по районам сосредоточения иракских «Катаиб Хезболла», организационно входящих в состав «Хашд Шааби», со стороны Международной антитеррористической коалиции во главе с США 29 декабря. США обвинили «Катаиб Хезболла» в обстреле из кустарных минометов по базе в Киркуке, в результате которой погиб гражданский сотрудник.

31 декабря траурная процессия, посвященная памяти погибших ополченцев, у стен посольства США в Багдаде обернулась беспорядками, в ходе которых сожгли приёмная святая святых мировой демократии в Зелёной зоне Багдада. 3 января в результате авиаудара американского беспилотника MQ-9 Reaper были убиты командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской Революции Касем Сулеймани, а также «его заместитель в Ираке» Абу Мехди аль-Мухандис.

Мировые СМИ сконцентрировались на смерти Сулеймани, не став даже разбираться в личности Абу Мехди аль-Мухандиса. Последний был официальным представителем силовых структур Ирака – в частности, он занимал пост заместителя главы – командующего силами «Хашд Шааби» (отряды народного ополчения «Хашд Шааби» были уравнены в правах с силовыми структурами осенью 2016 года, его члены получают зарплату и социальные льготы, у организации есть штатная численность, организационно-штатная структура).

И если к убийству Сулеймани можно относиться по-разному, то смерть Абу Мехди аль-Мухандиса воспринималась иракским населением как намеренное убийство иракского чиновника.

После завершения траурных мероприятий в ходе протестов стали всё сильнее звучать антиамериканские и антиоккупационные лозунги. Муктада ас-Садр, близкий сторонник Верховного аятоллы Ирака Али ас-Систани, глава парламентского блока «Саирун» и лидер ныне расформированной «Армии Махди», на смену которой пришли «Роты мира» / «Сарайа ас-Салям», призвал провести «Марш миллионов» 24 января, направленный против американской оккупации. На митинге запрещено было выступать с антиправительственной пропагандой и проводить любую агитацию, кроме как против незаконного присутствия западных сил в стране. Митинг похвалили представители правительства и духовенства, заявив, что «Ирак сказал своё слово». Примечательно, что «Марш» собрал участников в сумме больше, чем протестующих на площади Ат-Тахрир, призывавших митинг бойкотировать, и в южных провинциях Ирака.

Примечательно, что тема внешней оккупации и «Марша миллионов» не обошлась без присутствия протестующих-женщин, которые традиционные протесты в большинстве игнорировали. Постсаддамовский период охарактеризовался ростом насилия против женской половины Ирака зачастую с летальным исходом, поэтому в девичьем сознании укоренилась связь «Америка = изнасилование».

Марш миллионов

Но без провокаций не обошлось: ас-Садра обвинили в попытке узурпировать протесты и отвлечь внимание, в штабах протестующих его имя начали смешивать с грязью, что привело к отзыву «садристов» с мест протестов.

31 января «садристы» вернулись. Аккурат после выбора кандидатуры нового премьер-министра.

ПРЕМЬЕРА СНЯЛИ,ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПРЕМЬЕР!

Незадолго до выдвижения кандидатуры Мухаммада Тауфика Алляви на пост премьер-министра Муктада ас-Садр отозвал часть протестующих и заявил, что больше не поддерживает протестное движение. По мнению манифестантов, это предательство всех идеалов революции.

Одним из требований протестующих было назначение нового правителя-технократа, который не будет связан ни с коррупционными скандалами, ни с дискредитировавшими себя властями. Хотя Адель Абдель Махди объявил о своей отставки ещё 29 ноября, до согласования новой кандидатуры прошло два месяца. И она протестующих не устроила: в штабе протестов на площади Ат-Тахрир заявили, что «это продолжение правительства Аделя Абдель Махди».

Новый премьер-министр Мухаммад Тауфик Алляви неоднократно избирался в парламент, некогда занимал пост министра связи в правительстве Нури аль-Малики, поэтому он не может классифицироваться как «незапятнанный в коррупционных скандалах кандидат». Однако в бытность министром Алляви оппонировал к политике аль-Малики и жестко её критиковал. Во времена аль-Малики его приговорили к 7 годам тюрьмы из-за коррупции в министерстве связи – приговор и расследование инициировал тогда сам премьер-министр.

К чести Алляви, он постарался сгладить факт своего несоответствия требованиям митингующих, заявив, что поддерживает протестующих, и призвал их продолжать митинги и требовать реформ. Алляви провёл встречи с лидерами протестующих из 8 провинций, пообещав освободить задержанных и работать над приведением протестного законодательство в соответствие с международными нормами (а консультировать будет, к слову, Великобритания).

Однако с назначением премьер-министра охвативший страну хаос, грозящий скатиться в полноценную гражданскую войну, никуда не делся. В Ан-Насирии, столице провинции Ди-Кар, дали правительству неделю на назначение новой кандидатуры. В стране появилось движение «Красных кепок», нападающее на сторонников Муктады ас-Садра. Первые дни «правления» Алляви ознаменовались бойней в Ан-Наджафе.

РАСКОЛ ПРОТЕСТНОГО ДВИЖЕНИЯ

Имя Муктады ас-Садра хорошо известно всем интересующимся иракским конфликтом. Почти доверенное лицо Верховного аятоллы Ирака, экс-глава «Армии Махди», терроризировавшей оккупационные силы США, глава политического блока, главный смутьян и борец за права угнетённых.

Муктада ас-Садр по праву считается одним из самых видных лидеров общественных движений – массовость «садристов» тому явное свидетельство. О какой-либо самостоятельности Муктады [если таковое понятие вообще применимо к кому-либо из иракских политиков] говорить достаточно сложно: всё-таки сам человек получил сан аятоллы и является чуть ли не доверенным лицом Верховного аятоллы Ирака Али ас-Систани. Другое дело, что как для иракских властей в целом, там и для духовенства в частности «сегрегация» и «демаргинализация» протестов выгодны, поэтому деятельность ас-Садра пытаются преподнести как «осознанную гражданскую позицию» и «заботу о мирном ходе протестов».

Помимо верховенства над блоком «Саирун» в парламенте, в распоряжении Муктады ас-Садр своего рода «личная гвардия», входящая в состав «Хашд Шааби», — «Роты мира» / «Сарая ас-Салям», осколки от некогда наводившей ужас на США «Армии Махди».

В ходе иракских протестов «Роты мира» взяли на себя роль негласного «буфера» между правительственными силами и протестующими во время «Октябрьской революции», взяв на себя функцию «протестного ополчения» для недопущения провокаций. Кроме того, «садристы» на постоянной основе оказывали помощь протестующим, предоставляя медицинскую помощь и обеспечивая нуждающихся товарами первой необходимости.

Безоружные активисты «Рот мира» получили новое прозвище – «Синие кепки» в честь характерных головных уборов. Деятельность «Кепок» неоднократно подвергалась критике, их обвиняли в бойнях и насилии над протестующими, хотя подтверждённых тому факто нет.

Кампания по дисредитации деятельности ас-Садра была запущена в соцсетях аккурат после «Марша миллионов». Так впервые «Синие кепки» покинули протесты в Багдаде, Басре и Мутанне 25 января – на следующий день после «Марша миллионов» против США и западной оккупации. Причиной тому явились неоднородность протестного движения и открытая критика ни к чему не ведущих протестов со стороны Муктады ас-Садра, который прямо указал на неорганизованность протестов, вредящих стране.

Муктада ас-Садр считает, что протесты не должны быть инструментом влияния внешних игроков на внутрииракские дела: это основной мотив его деятельности и поступков.

Муктада ас-Садр приказал своим сторонникам сделать протесты мирными и помочь правительственным силам безопасности найти смутьянов, которые срывают занятия в школах и блокируют федеральные трассы. «Синие кепки» начали массовые стычки и нападения на ключевые объекты, контролируемые протестующими.

1 февраля «Синие кепки» заняли недостроенное здание турецкого ресторана, который стал главной трибуной и символом «Октябрьской революции» наравне с площадью Ат-Тахрир, на которой находится ресторан, 2 февраля деблокировали Республиканский мост в Багдаде и площадь Ахрар в Кербеле, ввязались в бои в Басре и Ди-Каре. В городе Насирия протестующие сожгли штаб «Рот мира», составляющих костяк «кепок».

3 февраля на улицах и федеральных трассах появились люди с оружием, начавшие препятствовать блокированию трасс «мирными протестующими», в Ан-Наджафе началась стрельба. В Эль-Куте местные надели красные кепки, сформировав антисадристское движение. Началось массовое сожжение плакатов ас-Садра.

«Садристы» приравняли применяющих силу против «Синих кепок» к «вандалам» и «диверсантам». Муктада ас-Садр несколько раз призывал «Синих кепок» не нападать на участников протестов, которые оскорбляют его имя, помогать задерживать «деструктивных сторонников протестов, прикрывающихся патриотизмом».

5 февраля в Ан-Наджафе произошла бойня, повлёкшая гибель 16 человек и ранение свыше 200 участников. Последовавшее за этим «затишье» в действиях «Синих кепок» выразилось в возвращении контроля протестующими над турецким рестораном и площадью Ат-Тахрир.

8 февраля турецкий ресторан снова был занят «Синими кепками», «очистившим здание от пьяниц и наркоманов».

Как заявили активисты-«садристы», они «хотят защитить протестующих и прогнать хулиганов. Имели место случаи удержания заложников. Зайдя в здание, мы обнаружили наркотики и алкоголь».

Вечером 8 февраля «Синие кепки» снова вышли из протестов – об этом в своём Твиттере объявил Муктада ас-Садр. Он призвал «Кепок» покинуть места проведения протеста и передать функции правоохранительным органам. Турецкий ресторан снова перешёл к протестующим.

Стараясь на благо иракского народа, Муктада ас-Садр опубликовал своего рода «Правила протестов», которые сводятся к достаточно прописным истинам, как-то: непринуждение к протестам, запрет блокирования объектов федерального и регионального значения, недопущение применения оружия и верховенство силовых структур над контролем за оружием.

Особый акцент делается на мирном ходе протестов, запрете применения силы, недопущении провокаций, а также всех аспектов здравого смысла: например, не стоит вмешиваться в процесс назначения чиновников среднего звена, лучше сосредоточиться на том, чтобы наделённые властью грамотно ей пользовались.

Муктада ас-Садр пытается сыграть на усталости местного населения от протестов и стремлении к мирной жизни. Но подорванный авторитет и неприятие деятельности шиитского проповедника на юге страны нивелирует все его усилия: даже если в центральных провинциях к инициативам ас-Садра прислушаются, то оставшиеся регионы будут делать всё вопреки, обвиняя ас-Садра в сношениях с Ираном и шайтаном.

БОЙНЯ В СВЯЩЕННОМ ГОРОДЕ АН-НАДЖАФ

5 февраля священный для всех шиитов город Ан-Наджаф стал местом бойни между «стихийными мирными протестующими» с одной стороны и «кровавыми радикалами-«Синими кепками», сторонники могущественного иракского проповедника Муктады ас-Садра».

Такими заголовками пестрят все мировые СМИ, рассказывающие о событиях в Ан-Наджафе, в результате которых на площади Садрайн 16 протестующих погибло, а ещё 210 человек пострадало, по данным госпиталя Аль-Хаким. К жертвам привело применение стрелкового оружия и «Коктейлей Молотова», палатки «стихийного лагеря протестов» были уничтожены.

Однако мировые СМИ разобрались в ситуации достаточно поверхностно, приняв сторону «мирных протестующих» и не понимая так называемую «Анатомию иракского протеста», которую мы достаточно подробно разобрали выше.

1 февраля иракские депутаты утвердили кандидатуру Мухаммада Тауфика Алляви на пост премьер-министра и поставили ему задачу сформировать новое правительство.

Протестующим это пришлось не по нраву: согласно изначальным требованиям новый премьер не должен быть связан с каким-либо правительством и быть абсолютно чистым, не запятнанным в коррупции человеком. Алляви, занимавший пост министра связи, под это описание подходил слабо. Муктада ас-Садр поддержал кандидатуру Алляви и приказал своим сторонникам-«Синим кепкам» оказать помощь правительственным войскам и вернуть протесты в мирное русло.

Но 5 февраля что-то пошло не так.

В Ан-Наджафе между протестующими и «Синими кепками» завязались стычки. В соцсетях начали распространяться видео, на которых мужчины бросают «Коктейли Молотова», с палками и металлическими прутами направляются в места проведения протестов, слышна стрельба. В «штабе протестующих» обвинили «Синих кепок» в насилии, те, в свою очередь, утверждают, что бойня – дело рук провокаторов-«джокеров» и беспредельщиков, которых «Кепки» и пытались задержать.

Правда, есть один факт: штурм площади и разгон протестов был согласован, правоохранительные в него не вмешивались. Протестующие на площади Ан-Наджафа заявляют, что площадь была «символом местных протестов», чьи участники «не блокировали дорог, школ или муниципальных учреждений», возлагают вину на «садристов» за разгон протестов как таковых.

Правительственные войска сумели взять ситуацию под контроль только к полуночи. «Синим кепкам» приказали отойти, губернатор признал, что ситуация вышла из-под контроля. Утром на улицах появилось боевое крыло «садристов», «Роты мира», взявшие главные объекты под контроль и организовавшие обыски протестующих. В город прибыл глава МВД, в правительстве распорядились создать следственную группу для расследования событий.

Спустя сутки была опубликована официальная позиция МВД: бойня – это результат «нападения неизвестных лиц». Позиция лидеров «садристов»: виновата та самая «третья сторона», пятерых «джокеров» удалось задержать, а те рассказали об их поддержке со стороны силовых структур. Хаким аз-Замийли, один из ближних сторонников Муктады ас-Садра, заявил, что если будут предъявлены доказательства, то любой член «Синих кепок», уличённый в причастности к бойне, будет передан правоохранительным органам.

В результате бойни между садристами и другими протестующими было достигнуто соглашение о продолжении мирного протеста при условии отсутствия фактов блокирования чего-либо.

Верховный аятолла Ирака Али ас-Систани в пятничной проповеди возложил вину за произошедшее на правоохранительные органы, не сумевшие защитить протестующих. Новоизбранный премьер-министр пригрозил сложением полномочий, если подобное повторится.

Печальные и болезненные события произошли за последние два дня, смерть и ранение на занятых протестующими площадях, опасный знак того, что происходит сейчас и может произойти. Это абсолютно неприемлемо. Я не смогу продолжать задачу, которая была на меня возложена, если таковое продолжится. Я согласился на эту национальную миссию только лишь для восстановления ранее разрушенного.

Произошедшую в Ан-Наджафе бойню нужно воспринимать как своеобразный «срез» иракского протестного движения: толку от него нет, а люди гибнут. В данном контексте не имеет значения, чьи действия повлекли гибель и увечья: «Синих кепок», «джокеров», «мирных протестующих» или мифических американских снайперов.

Трагические события в очередной раз демонстрируют, что от продолжающегося кризиса страдает иракский народ, тогда как каких-либо реальных последствий нет и не может быть.Не та страна, не те подходы.

Вне зависимости от исхода, сегодняшние протесты, опустошающие Ирак уже четыре месяца, не утихнут сами по себе: они вскрыли все существовавшие внутри далеко не однородного Ирака противоречия и ещё сильнее разделили общество.

От протестов не выигрывает никто: ни сидящие на шатающихся стульях чиновники, ни представители правоохранительных структур, доверие к которым подорвано на корню, ни религиозные лидеры, чьи сторонники замарали руки в крови, ни простой народ, чьи жизни уже не стоят ломанного динара.

Salus patriae suprema lex.

https://riafan.ru/1249783-protestnyi-irak-120-dnei-pogromov-i-besporyadkov — с картинками и видео тут