Несмотря на победу Сандерса, перспективы гонки демократов пока неясны

12.02.2020, 13:14, Новости дня

Результаты кокусов в Айове и праймериз в Нью-Гэмпшире показывают, что борьба кандидатов-демократов за официальное выдвижение от партии и право бросить вызов республиканскому президенту Дональду Трампу на выборах в ноябре может затянуться на недели или даже месяцы.

При этом поддержка умеренных сторонников партии, кажется, приобретает все большее значение.

После праймериз в Нью-Гэмпшире, которые прошли во вторник, экс-мэр города Саут-Бенд в Индиане Пит Буттиджич, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар и бывший вице-президент Джо Байден в общей сложности набрали 53 процента голосов по итогам обработки 91 процента бюллетеней.

Это ощутимо больше 35 процентов, собранных социалистическим сенатором Берни Сандерсом и его коллегой, либеральным сенатором Элизабет Уоррен.

Сравнение можно расценить, как признак того, что избиратели по-прежнему предпочитают кандидата-центриста, который был бы привлекательным для более широкого электората, включая независимых и республиканцев.

Сандерс «все еще далек от того чтобы стать лидером по числу делегатов» партийного съезда, который выдвинет официального кандидата от демократов, сказал эксперт по президентской политике в Бостонском колледже Дэвид Хопкинс.

«Если другие кандидаты показывают достаточно хорошие результаты, так что никто из них не вынужден покинуть гонку, то мы движемся дальше», – добавил он.

Айова и Нью-Гэмпшир направляют на съезд лишь 65 из 3979 делегатов.

Хотя Сандерс, сенатор от соседнего Вермонта, получил меньше 30 процентов во вторник в Нью-Гэмпшире по сравнению с 60 процентами в 2016 году, когда его оппонентом была Хиллари Клинтон, нельзя отрицать, что его небольшое преимущество дает ему возможность набрать темпы.

Значительная часть демократического мейнстрима опасается, что непримиримо либеральный Сандерс проиграет в схватке с Трампом.

«Предположение, что Берни Сандерс может возглавить список [демократов на выборах в ноябре], начинает вызывать реальную тревогу у партийного истеблишмента, – отметил стратегический аналитик Демократической партии Джоэл Пейн, работавший на Хиллари Клинтон в 2016 году. – Я никогда не слышал столь активных разговоров на эту тему».

Сторонники Сандерса, такие как конгрессмен-демократ Марк Покан из Висконсина, который является сопредседателем Прогрессивного кокуса (депутатской группы) в Конгрессе, считает, что партия объединится вокруг Сандерса, если он будет выигрывать и дальше и покажет, что его послание находит отклик у избирателей.

«Думаю, все понимают, что у него есть платформа, которая привлекает многих людей», – заметил Покан, который присоединился к кампании Сандерса в Айове.

Следующие два штата, где пройдет голосование, имеют многообразный электорат и могут вынести не такой вердикт, как Айова и Нью-Гэмпшир, где белые составляют более 90 процентов населения.

Сандерс, который сфокусировался на повышении явки небелых избирателей, молодежи и нерегулярных избирателей, имеет хорошие шансы на победу в Неваде, где значительную долю населения составлят испаноязычные.

В то же время Байден все еще надеется реанимировать свою кампанию за счет поддержки афроамериканцев в Южной Каролине.

Хотя новый национальный опрос, проведенный Квиннипэкским университетом, показал, что уровень поддержки Байдена среди чернокожих демократов снизился с 51 процента до 27, это все еще больше, чем получает бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (22 процента) и Сандерс (19 процентов).