Турецкая делегация посетит Россию для обсуждения ситуации в Сирии

12.02.2020, 13:12, Новости дня

Турецкая делегация в ближайшие дни посетит Россию для обсуждения ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«В ближайшие дни наша делегация отправится в Москву. Мы продолжаем работать вместе с Россией, мы стремимся обеспечить постоянное перемирие (в Идлибе). Но если никакого результата (переговоры не дадут), то мы настроены решительно», – сказал министр, передает ТАСС.

Ранее в среду президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили урегулирование сирийского кризиса в контексте обострения обстановки в зоне деэскалации в Идлибе, сообщили в пресс-службе Кремля.

Перед этим Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. Он также заявил, что Турция заставит сирийскую армию покинуть зону деэскалации в Идлибе до конца февраля.

Во вторник Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

В Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось. Тогда же Анкара сообщила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.