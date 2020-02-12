«Жнец смерти»: обнаружен ужасный родственник тираннозавра

12.02.2020, 13:06, Новости дня

Палеонтологи нашли останки хищника, наводившего ужас на травоядных мелового периода задолго до знаменитого Tyrannosaurus rex. Тем не менее он тоже относится к семейству тираннозавридов и приходится страшному тирексу родственником.

Фрагменты челюстей с сохранившимися зубами древнего монстра были обнаружены в Канаде в 2010 году. Последующие годы ушли на подробное исследование находки, которая в итоге была описана в научной статье, опубликованной в журнале Cretaceous Research.

Тщательно изучив окаменелость, учёные пришли к выводу, что динозавр принадлежал к неизвестному науке роду и виду. Его назвали Thanatotheristes degrootorum. Первое слово в переводе с греческого означает «жнец смерти».

Выбирая столь устрашающее название, авторы хотели подчеркнуть, что речь идёт о хищнике, находящемся на вершине пищевой цепи. Он, вероятно, был грозой травоядных мелового периода, в то время как у него самого не было естественных врагов.

Найденные останки позволили отнести древнего хищника к новому роду и виду.

Иллюстрация Jared Voris.

Судя по размеру челюсти, T. degrootorum имел рост около 2,4 метра. Габариты животного не слишком впечатляют по сравнению с T. rex, ведь последний достигал четырёх метров в высоту. Но самые ранние экземпляры этого гиганта имеют возраст 70 миллионов лет, в то время как найденные останки T. degrootorum значительно старше: 79 миллионов лет.

Как уточняет BBC, зубы «жнеца» превышали в длину 7 сантиметров и напоминали ножи для разделки мяса. При этом удлинённый череп роднил его с более примитивными тираннозавридами, обитавшими на юге нынешних США. У других хищников этого семейства морда была менее вытянутой. Различия, возможно, были связаны с особенностью добычи, на которую те охотились.

Окаменелости раскрывают новые подробности эволюции тираннозавридов.

Иллюстрация Royal Tyrrell Museum.

К слову, T. degrootorum стал первым тираннозавридом, обнаруженным в Канаде с 1970 года, когда там был найден дасплетозавр. Более того, «жнец» стал самым древним известным представителем семейства в Северной Америке.

Находка позволила авторам заключить, что тираннозавриды состоят из нескольких клад (групп родов, объединённых общим предком). В частности, T. degrootorum вместе с дасплетозавром образовывал отдельную кладу.

Напомним, что ранее «Вести.Наука» (nauka.vesti.ru) писали о динозавре с «оружием в лапах» и о хищнике, ставшем кошмаром юрского периода.