Дизель-гибридные BMW X5 и X6: названы российские цены

12.02.2020, 13:06, Новости дня

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Доза электричества оказалась относительно умеренной: кроссовер и кросс-купе с индексами xDrive40d превращены в так называемые «мягкие гибриды». Однако в BMW упирают, во-первых, на возросшую экономичность, а во-вторых, на улучшенные тяговые показатели. Цены уже известны.

Новая силовая установка основана на рядном шестицилиндровом дизеле объемом 3,0 л с изменяемой геометрией турбин и давлением в системе впрыска до 2 700 бар с оптимизированной системой очистки выхлопных газов. Ассистирующий ему 48-вольтовый электромотор, выполняющий функции стартер-генератора, развивает всего 11 л.с., но при этом помогает дизелю более эффективно оставаться в диапазоне максимальных тяговых показателей: это снижает пиковые нагрузки.

Совокупно силовая установка развивает 340 л.с. и 700 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне от 1 750 до 2 250 об/мин. Оба кроссовера, таким образом, способны набрать первые 100 км/ч за 5,5 секунды — это на 0,3 с медленнее топовой M50d, но на целую секунду быстрее 265-сильных xDrive30d.

Электрическая надстройка отвечает за помощь при разгоне, а также запускает дизель в рамках работы системы «старт-стоп» (в том числе и при движении накатом) и занимается рекуперированием кинетической энергии. И, судя по официальным данным, «мягкогибридные» варианты действительно экономичнее — они экономят примерно 0,2 л топлива каждые 100 км.

Эти модификации кроссовера X5 и кросс-купе X6 уже появились в официальном конфигураторе на российском сайте BMW, хотя в общий прайс-лист пока не включены. Цена дизель-электрического X5 в нашей стране будет начинаться с отметки в 5 310 000 рублей, X6 с аналогичной силовой установкой оценен в минимальные 6 150 000 рублей.



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Дизель-гибридные BMW X5 и X6: названы российские цены

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