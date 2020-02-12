В СК отреагировали на лозунг «Жизнь ворам» на празднике предполагаемого следователя

12.02.2020, 13:05, Новости дня
В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Тюменской области начали служебную проверку ситуации с
предполагаемым следователем, на празднике которого якобы звучали воровские лозунги, сообщили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве сообщили, что «проводится служебная проверка, будут тщательно проверены обстоятельства и приняты меры», передает Ura.ru.
Какие именно санкции могут грозить силовику, не сообщается.
Ранее в Сети появилось видео, на котором якобы сотрудник Следственного комитета по Тюменской области в компании представителей других правоохранительных органов отмечает получение звания майора под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет