В СК отреагировали на лозунг «Жизнь ворам» на празднике предполагаемого следователя

12.02.2020, 13:05, Новости дня

В Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) по Тюменской области начали служебную проверку ситуации с
предполагаемым следователем, на празднике которого якобы звучали воровские лозунги, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве сообщили, что «проводится служебная проверка, будут тщательно проверены обстоятельства и приняты меры», передает Ura.ru.

Какие именно санкции могут грозить силовику, не сообщается.

Ранее в Сети появилось видео, на котором якобы сотрудник Следственного комитета по Тюменской области в компании представителей других правоохранительных органов отмечает получение звания майора под лозунги «Жизнь ворам» и «АУЕ».



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В СК отреагировали на лозунг «Жизнь ворам» на празднике предполагаемого следователя

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