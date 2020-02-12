«Чучело»: Стилист Аллы Пугачевой Джон Ровалс высказалась о жене Евгения Петросяна

12.02.2020, 13:04, Разное

Джон Ровалс, стилист Аллы Пугачевой подверг критике одежду супруги Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой. Ее упрекают в том, что в 30 лет она облачается, как 60-летняя бабушка.
Джон Ровалс очень категоричен касательно нарядов Татьяны Брухуновой, хоть она и покупает брендовые вещи. Он считает ее куклой и чучелом, и не понимает, что нашел в ней Евгений Петросян. Стилиста спросили, сможет ли он помочь супруге комика усовершенствовать внешний вид, но он ответил отрицательно. Джон Ровалс считает, что у нее не хватит средств и нужно изменить весь шоу-бизнес. Неприкасаемыми могут быть лишь Алла Пугачева и Людмила Гурченко.

Напомним, что Татьяна Брухунова постоянно подвержена нападкам хейтеров. Они считают, что она проводит бесцельную жизнь и тратит деньги, которые зарабатывает артист.



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«Чучело»: Стилист Аллы Пугачевой Джон Ровалс высказалась о жене Евгения Петросяна

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