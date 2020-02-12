Баскетболист Коби Брайант в день трагедии ездил в церковь к священникам

12.02.2020, 13:04, Разное

Легендарный баскетболист Коби Брайант, погибший вместе с одной из своих дочерей во время полета на вертолете, в день гибели за несколько часов до трагедии посетил церковь Нашей Королевы Ангелов. Она расположена в 8 километрах от дома погибшей знаменитости.

Как стало известно, Коби Брайант проснулся до рассвета, отправился в церковь, где пообщался со священниками, аз тем вернулся домой. При этом в поездку спортсмен отправился в гордом одиночестве. Накануне трагедии Коби Брайант гулял с трехлетней дочкой Бьянкой по торговому центру, недалеко от своего дома. Позже очевидцы отмечали, что баскетболист выглядел задумчивым, остановился у пруда вместе с наследницей и наблюдал за золотыми рыбками.

Коби Брайант успел поздравить своего товарища, баскетболиста Леброна Джеймса, который смог обойти его по количеству очков, набранных за карьеру в НБА. По этому случаю в соцсетях он даже разместил пост. Тогда, конечно, никто и представить не мог, что это будет последняя запись звезды. В день гибели спортсмена, стоит отметить, была плохая видимость.