Ученые: Вейпинг вызывает изменения ДНК и раковые заболевания наравне с курением

12.02.2020, 13:04, Разное

Команда ученых из Школы медицины Кека при Университете США обнаружила, что люди, которые вейпируют, демонстрируют сходные химические модификации в своем общем геноме и частях ДНК, с теми, которые курят сигареты. Эти специфические химические изменения, также известные как эпигенетические, могут привести к нарушению работы генов и обычно встречаются почти во всех типах рака человека, а также при других серьезных заболеваниях.

Полученные результаты дополняют растущий список проблем со здоровьем, связанных с вейпингом, который многие считают более безопасной альтернативой курению. По данным CDC, среди молодежи возросло потребление электронных сигарет, причем более 25 процентов школьников в настоящее время используют эти продукты.

В новом исследовании под руководством Ахмада Бесаратинии, доктора философии, доцента Кекской медицинской школы при ОСК, была изучена группа людей, подходящих по возрасту, полу и расе, разделенных поровну на три категории: только вейперы, только курильщики и контрольная группа людей, которые не пили и не курили.

Кровь брали у каждого из участников и тестировали на предмет изменения уровней двух специфических химических меток, прикрепленных к ДНК, которые, как известно, влияют на активность и функцию гена. Эти химические метки включают в себя метильные группы в определенной последовательности ДНК, названной длинным вкрапленным нуклеотидным элементом 1, и опасные группы в геноме в целом. Изменения уровней этих химических меток, которые важны для стабильности генома и регуляции экспрессии генов, происходят на разных стадиях развития, а также при таких заболеваниях, как рак.

Из 45 участников исследования вейперы и курильщики показали значительное снижение уровней обеих химических меток по сравнению с контрольной группой. Это первое исследование, которое показывает, что вейперы, как и курильщики, имеют эти биологически важные изменения, обнаруживаемые в их клетках крови.

«Это не значит, что у этих людей разовьется рак», — сказал Бессаратиния. «Но мы видим, что такие же изменения в химических метках, обнаруживаемых в опухолях у больных раком, также обнаруживаются у людей, которые вейпируют или курят, предположительно из-за воздействия вызывающих рак химических веществ, присутствующих в сигаретном дыме, и, как правило, на гораздо более низких уровнях в паре электронных сигарет «.

Это новейшее исследование, проведенное командой Besaratinia для вейперов и курильщиков. Их более раннее исследование, опубликованное в прошлом году ( IJMS, 2019 ), изучало изменения в экспрессии генов в эпителиальных клетках, взятых изо рта вейперов и курильщиков, по сравнению с контрольной группой. В этом исследовании как вейперы, так и курильщики показали аномальную экспрессию в большом количестве генов, связанных с раком.

«Наше новое исследование добавляет важную часть этой загадки, демонстрируя, что эпигенетические механизмы, в частности изменения в химических метках, прикрепленных к ДНК, могут способствовать аномальной экспрессии генов как у вейперов, так и у курильщиков», — сказал Бесаратиния.

Он и его команда планируют продолжить свои исследования. Следующим шагом является изучение всего генома и выявление всех генов, на которые нацелены эти два химических изменения у вейперов по сравнению с курильщиками.