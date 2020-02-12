Минздрав заявил о ликвидации дефицита масок в России

12.02.2020, 12:58, Новости дня

Нехватка медицинских масок в российских аптеках в целом ликвидирована, сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Костенников.

«Эпизодически все равно этот дефицит по различным аптечным организациям возникает. Но в целом дефицит ликвидировали усилиями министерства промышленности и торговли», – сказал он, передает ТАСС.

Ранее Костенников сообщил, что Минздрав планирует рассмотреть возможность заморозки цен на медицинские маски.

Также, по его словам, в Минздраве обсуждается возможность закладки определенного резерва в государственный резерв. Это позволит при необходимости ликвидировать возможные колебания цены и дефицит медицинских масок в будущем, передает РИА «Новости».

На прошлой неделе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала существенный рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей.