Эрдоган обвинил Россию в нападениях на турецких военных и мирных жителей в Идлибе

12.02.2020, 12:57, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил российских военных, выступающих на стороне режима президента Сирии Башара Асада, в нападении на мирных жителей в Идлибе. Об этом сообщает Reuters.

«В Идлибе режим Асада, действующие вместе с ним российские силы и поддерживаемые Ираном боевики нападают на гражданское население», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер также добавил, что, если в Идлибе будет ранен еще хотя бы один турецкий военный, Анкара будет наносить удары по сирийским силам везде, где сможет.

«Мы будем стрелять везде, не будучи связанными границами Идлибского и Сочинского меморандумов <о стабилизации обстановки в Идлибской зоне деэскалации — The Insider>, если нашей армии будет нанесен ущерб в пунктах наблюдения и в других местах», — подчеркнул Эрдоган.

Напомним, в последние две недели участились столкновения турецких и сирийских сил в Идлибской зоне деэскалации на северо-западе Сирии. В понедельник Анкара заявила, в результате целенаправленного удара сирийской армии погибли пять турецких военных. В министерстве обороны заявили, что силы Асада обстреляли турецкий пункт в районе аэропорта Тафтаназ на востоке провинции с применением тяжелой артиллерии.

Турция нанесла ответный удар и сказала о нейтрализации 51 военнослужащего сирийской армии. В турецком военном ведомстве также заявили об уничтожении в ходе операции двух танков, одной зенитной установки и склада боеприпасов. Еще один сирийский танк был захвачен. Также силы турецкой армии сбили сирийский вертолет.



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Эрдоган обвинил Россию в нападениях на турецких военных и мирных жителей в Идлибе

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