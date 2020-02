Plus size модель Грэм показала тело после родов

12.02.2020, 12:54, Новости дня

32-летняя пышнотелая американская модель Эшли Грэм опубликовала в Instagram, фото, на котором запечатлена перед зеркалом в черной майке и серых трусах, с голым животом.

«Поднимите руку, если вы тоже не знали, что будете менять и свои собственные подгузники. После стольких лет в мире моды я никогда бы не поверила, что моим любимым предметом одежды станет одноразовое белье. Никто не говорит о выздоровлении и исцелении (да, даже грязных аспектах), через которые проходят новоявленные мамы», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Raise your hand if you didn’t know you’d be changing your own diapers too * ‍ * After all these years in fashion I never could’ve guessed that disposable underwear would be my favorite piece of clothing but here we are! No one talks about the recovery and healing (yes even the messy parts) new moms go through. I wanted to show you guys that it’s not all rainbows and butterflies! It’s been tough, but my friend Chelsea @cmrh and ceo at @fridamom is making waves and starting honest conversations. It’s unbelievable the obstacles we still face talking about what women really go through. All their stuff she sent me has been a life saver.

Публикация от A S H L E Y G R A H A M (@ashleygraham) 10 Фев 2020 в 6:14 PST

Сына Грэм родила 18 января. Отец ребенка – супруг модели, оператор Джастин Ирвин.

О беременности Грэм сообщила в августе 2019 года.

Эшли Грэм родилась 30 октября 1987 года. Она снималась для изданий Elle, Vogue, Harper’s Bazaar, Glamour. В 2016 году она стала первой plus size моделью, появившейся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue