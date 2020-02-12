Сбежавшего после приговора экс-полицейского задержали

12.02.2020, 12:51, Новости дня

Задержан бывший полицейский, который скрылся после приговора по делу о гибели человека при пожаре в отделе ОВД по Пресненскому району столицы, сообщают СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«Днем 11 февраля в 3-м Самотечном переулке был задержан Филипп Веденкин, который находился в федеральном розыске за совершение преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – сказал собеседник ТАСС.

В марте 2019 года Веденкин был приговорен к полутора годам лишения свободы, суд признал его виновным в халатности, которая привела к гибели задержанного при пожаре в отделе полиции.

Источник агентства не уточнил, как осужденный оказался на свободе.

Пожар произошел весной 2016 года в помещении для содержания административно-задержанных ОВД Пресненского района. 33-летний москвич, ранее задержанный и доставленный в отдел полиции, получил 90% ожогов тела и скончался в больнице.

В 2019 году сообщалось, что в одном из отделов полиции Петербурга умерла задержанная.



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Сбежавшего после приговора экс-полицейского задержали

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