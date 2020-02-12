Администрация нижегородского ТЦ обратилась в полицию из-за «выгула» девушки

12.02.2020, 12:51, Новости дня

Администрация торгового центра в Нижнем Новгороде обратилась в полицию после того, как местный блогер Илья Молодцов «выгулял» по территории ТЦ девушку в нижнем белье на поводке.

В администрации ТЦ уточнили, что девушку на камеру снимала группа молодых людей, они прошли от одного входа и быстро прошли к другому, снимали на камеру сотрудников безопасности и пытались их «словесно спровоцировать на конфликт», передает РИА «Новости».

Там добавили, что формальных признаков нарушения законодательства не было, потому сотрудники службы безопасности препроводили блогеров к выходу.

«По поводу инцидента администрация ТРЦ обратилась с заявлением в правоохранительные органы, которые и дадут правовую оценку произошедшего», – отметили в ТЦ,

В МВД подтвердили, что к ним поступило заявление от администрации торгового центра.

Напомним, видеозапись блогер Илья Молодцов опубликовал в сосцсетях, полиция начала проверку по факту публикации ролика.