Администрация нижегородского ТЦ обратилась в полицию из-за «выгула» девушки

12.02.2020, 12:51, Новости дня
Администрация торгового центра в Нижнем Новгороде обратилась в полицию после того, как местный блогер Илья Молодцов «выгулял» по территории ТЦ девушку в нижнем белье на поводке.
В администрации ТЦ уточнили, что девушку на камеру снимала группа молодых людей, они прошли от одного входа и быстро прошли к другому, снимали на камеру сотрудников безопасности и пытались их «словесно спровоцировать на конфликт», передает РИА «Новости».
Там добавили, что формальных признаков нарушения законодательства не было, потому сотрудники службы безопасности препроводили блогеров к выходу.
«По поводу инцидента администрация ТРЦ обратилась с заявлением в правоохранительные органы, которые и дадут правовую оценку произошедшего», – отметили в ТЦ,
В МВД подтвердили, что к ним поступило заявление от администрации торгового центра.
Напомним, видеозапись блогер Илья Молодцов опубликовал в сосцсетях, полиция начала проверку по факту публикации ролика.
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