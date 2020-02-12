В коронавирусе увидели угрозу мировому ВВП

12.02.2020, 12:44, Новости дня

Распространение коронавируса может замедлить рост мировой экономики на 0,3 процентного пункта, считают аналитики международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P).

В релизе агентства указывается, что «вспышка коронавируса, как ожидается, замедлит рост мирового ВВП на 0,3 процентного пункта в 2020 году», передает РИА «Новости».

Отмечается, что на страны Восточной Азии, вероятно, «придется основной экономический удар, в то время как на США и Европу придется минимальное замедление темпов роста их ВВП».

Влияние коронавируса на рост ВВП США и Европы в 2020 году агентство оценивает примерно в 0,1-0,2 процентного пункта.

Ранее в феврале S&P ухудшило прогноз роста экономики Китая на 2020 год сразу до 5% с ожидавшихся ранее 5,7%.

Страны Северо-Восточной Азии и Таиланд уже испытают негативный эффект от коронавируса из-за его влияния на туризм и поставки в автомобильном и технологическом секторах. Относительно сильному воздействию в будущем подвергнется и экономика Австралии.

При этом аналитики агентства в марте ожидают стабилизации ситуации с коронавирусом в мире.

Ранее стало известно, что число инфицированных коронавирусом в Китае резко снизилось. На данный момент число заразившихся коронавирусом в КНР составляет более 44,6 тыс. человек.



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В коронавирусе увидели угрозу мировому ВВП

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