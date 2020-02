«Это было ужасно». Маколей Калкин впервые за восемь лет отправился на пробы

12.02.2020, 12:42, Новости дня

40-летний американский актер Маколей Калкин накануне съемок фильма «Однажды в… Голливуде» проходил пробы у режиссера Квентина Тарантино. Об этом актер рассказал в интервью журналу Esquire.

По словам актера, все закончилось «катастрофой». Калкин признался, что не взял бы сам себя на работу после таких проб.

В интервью журналу Калкин заявил, что «всегда ведет себя на прослушиваниях ужасно, а это к тому же были его первые пробы за последние восемь лет.» Актер подчеркнул, что, несмотря на провал, планирует вернуться в профессию.

Калкин сообщил, что осведомлен об отношении людей к нему как к некому старичку. «Люди предполагают, что я сумасшедший, выживший из ума. Учитывая, что в последние два года я действительно вел себя странновато, мне не за что их осуждать», – подытожил актер.

Wow, this guy looks just like me! Would you all mind picking up a copy of this month’s @Esquire so we can get to the bottom of this mystery? Check it out now at https://t.co/a3m2AlS088 pic.twitter.com/FszjjL0x3U

— Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) February 11, 2020

В интервью мужскому журналу Калкин также признался, что «много практикуется со своей девушкой (актрисой Брендой Сонг. – «ГОРДОН») в том, чтобы завести детей». Калкин рассказал, что сейчас его больше всего возбуждают слова Бренды о том, что у нее овуляция.

Маколей Калкин родился в 1980 году в США. Калкин считается одним из самых успешных детей-актеров в Голливуде. Всемирную славу Калкину принесла главная роль в рождественской комедии «Один дома».

Из-за требований отца выплачивать сыну-актеру завышенные гонорары актерская карьера юного Калкина завершилась в 1994 году. Фильм «Богатенький Ричи» стал последним в его детской кинокарьере.

Дальнейшие многочисленные попытки актера вернуться в профессию оказались безуспешными. С 2017 года Калкин живет в гражданском браке с актрисой Брендой Сонг.