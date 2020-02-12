Сбежавшую из больницы после возвращения из Китая россиянку решили наказать

12.02.2020, 12:37, Новости дня

Приехавшая из Китая петербурженка попала в Боткинскую больницу и самовольно покинула стационар, ее оштрафуют, сообщила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

«Эта пациентка прибыла из Китайской народной республики с симптомами респираторной вирусной инфекции и была помещена для обследования и лечения в инфекционный стационар. Ей дали предписание, которое она не имела права нарушать. Таким образом, она совершила административное правонарушение», – цитирует Башкетову «Интерфакс».

По ее словам, женщину оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей.

Сбежавшую женщину обяжут пройти курс лечения, но не будут помещать в стационар, уточнила глава ведомства.

Судебный юрист Натан Будовниц в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.