Сбежавшую из больницы после возвращения из Китая россиянку решили наказать

12.02.2020, 12:37, Новости дня

Приехавшая из Китая петербурженка попала в Боткинскую больницу и самовольно покинула стационар, ее оштрафуют, сообщила глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова.

«Эта пациентка прибыла из Китайской народной республики с симптомами респираторной вирусной инфекции и была помещена для обследования и лечения в инфекционный стационар. Ей дали предписание, которое она не имела права нарушать. Таким образом, она совершила административное правонарушение», – цитирует Башкетову «Интерфакс».

По ее словам, женщину оштрафуют на сумму от 300 до 500 рублей.

Сбежавшую женщину обяжут пройти курс лечения, но не будут помещать в стационар, уточнила глава ведомства.

Судебный юрист Натан Будовниц в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что если человек действительно болен, знает свой диагноз и умышленно распространяет коронавирусную инфекцию, то его действительно можно привлечь к ответственности.



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Сбежавшую из больницы после возвращения из Китая россиянку решили наказать

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