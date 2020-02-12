ФСБ изучает финансовые документы красноярского футбольного клуба «Енисей»

12.02.2020, 12:31, Новости дня

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ФСБ изучает финансовые документы красноярского футбольного клуба "Енисей".

"ФСБ проводит расследование относительно действий предыдущей администрации клуба и изучает финансовые документы. Но пока речи о выемке документов и изъятия техники не идет", — ответили в министерстве спорта региона на запрос ТАСС.

Предприниматель Денис Рубцов покинул пост директора "Енисея" в ноябре 2019 г. Ему на смену пришел Алексей Ивахов. Рубцов дважды возглавлял красноярский клуб: в 2006-2008 гг. занимал пост президента "Металлурга" (с 2011 г. — "Енисей"), в 2016 г. вновь возглавил клуб в качестве директора.

При Рубцове главными тренерами "Енисея" работали Андрей Тихонов, а затем Дмитрий Аленичев, который впервые в истории вывел "Енисей" в Российскую премьер-лигу (РПЛ).

В сезоне 2018/2019 "Енисей" занял последнее место в турнирной таблице РПЛ и выбыл в Футбольную национальную лигу (ФНЛ). В этом сезоне клуб занимает 17-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 25 очков после 25 игр.



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ФСБ изучает финансовые документы красноярского футбольного клуба «Енисей»

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