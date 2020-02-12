Японца признали старейшим мужчиной на Земле

12.02.2020, 12:31, Новости дня

112-летний житель японской префектуры Ниигата Титэцу Ватанабэ был официально признан старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

Как передает агентство Киодо, соответствующий сертификат Ватанабэ, родившемуся 5 марта 1907 года, вручили представители организации. Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака умер 20 января прошлого года, передает ТАСС.

В прошлом году число людей в возрасте старше 100 лет в Японии впервые превысило отметку в 70 тыс. человек.

Напомним, 29 января в Таджикистане умерла 126-летняя Фотима Мирзокулова, которая считалась старейшей женщиной в стране и могла быть самой старой в мире.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Японца признали старейшим мужчиной на Земле

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.01 / Мнение: Послание – это дорого, всерьез и надолго

07.02 / Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолёта под Казанью

05.12 / Трамп: Когда в звонке Зеленскому я просил оказать нам услугу, под словом «мы» я имел в виду США

15.01 / Разведка США изучает данные об атаке российских хакеров на серверы Burisma

10.02 / Гаджеты: Xiaomi назвала дату анонса смартфона Mi 10

03.02 / В Москве обнаружили 2,1 тыс. случаев фальшивых прививок детям

30.12 / МиГ-35 решили оснастить новой кабиной

23.01 / Панин о фото с Путиным: Сейчас я бы спросил кто убил Немцова, Политковскую и Литвиненко

13.12 / Фукуяма высказался в защиту украинских националистов

15.12 / Ротару оценила концерт в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика