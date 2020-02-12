«Из меня получилась отличная проститутка». Слава из «НеАнгелов» снялась топлес для постера фильма «Голая правда»

12.02.2020, 12:31, Новости дня

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская разместила в Instagram постер фильма «Голая правда», на котором запечатлена без бюстгальтера.

«Возможно, я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась, но мне очень прям неожиданно сильно понравилось. Из меня получилась отличная проститутка. Может, стоит задуматься? Моя героиня – ходячая и сидячая хохма. Очень советую», – написала она.

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Что я хочу сказать * Была вчера на предпоказе фильма «Голая правда» Возможно я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась , но мне очень прям неожиданно сильно понравилось * Из меня получилась отличная проститутка * Может стоит задуматься ? * Моя героиня — ходячая и сидячая хохма * Очень советую ) с 13 февраля в кинотеатрах в открытом доступе * После просмотра я поняла , что украинскому кино таки БЫТЬ! Комедии вообще снимать тяжело, но у нас получилось! Одесса как всегда рулит * PS: Спасибо всем , кто в этом принимал участие!

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 10 Фев 2020 в 11:25 PST

Премьера фильма «Голая правда» в кинотеатрах Украины назначена на 13 февраля. Трейлер картины можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Слава Каминская признавалась, что увеличивала грудь и делала ринопластику.

В группе «НеАнгелы» Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.