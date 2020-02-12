«Из меня получилась отличная проститутка». Слава из «НеАнгелов» снялась топлес для постера фильма «Голая правда»

12.02.2020, 12:31, Новости дня

Участница украинской группы «НеАнгелы» Слава Каминская разместила в Instagram постер фильма «Голая правда», на котором запечатлена без бюстгальтера.

«Возможно, я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась, но мне очень прям неожиданно сильно понравилось. Из меня получилась отличная проститутка. Может, стоит задуматься? Моя героиня – ходячая и сидячая хохма. Очень советую», – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Что я хочу сказать * Была вчера на предпоказе фильма «Голая правда» Возможно я не могу объективно оценивать фильм, так как я в нем снималась , но мне очень прям неожиданно сильно понравилось * Из меня получилась отличная проститутка * Может стоит задуматься ? * Моя героиня — ходячая и сидячая хохма * Очень советую ) с 13 февраля в кинотеатрах в открытом доступе * После просмотра я поняла , что украинскому кино таки БЫТЬ! Комедии вообще снимать тяжело, но у нас получилось! Одесса как всегда рулит * PS: Спасибо всем , кто в этом принимал участие!

Публикация от Babaslavka (@babaslavka) 10 Фев 2020 в 11:25 PST

Премьера фильма «Голая правда» в кинотеатрах Украины назначена на 13 февраля. Трейлер картины можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Слава Каминская признавалась, что увеличивала грудь и делала ринопластику.

В группе «НеАнгелы» Слава Каминская поет вместе с коллегой Викой (Екатериной Смеюхой). Коллектив был основан продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

«Из меня получилась отличная проститутка». Слава из «НеАнгелов» снялась топлес для постера фильма «Голая правда»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.12 / Сервисы, частоты и «машинное потребление»: участники RIW-2019 обсудили переход России на 5G

18.12 / Вопрос дня: Какую питьевую воду можно считать эталонной?

12.12 / Рада отправила на доработку два законопроекта Зеленского

29.12 / Участники хоккейного матча с Путиным рассказали, поддавались ли президенту

20.12 / «Единая Россия» не поддержит снижение нештрафуемого порога скорости до 10 км/ч

06.12 / Экономика: Холодная зима вынудит Киев просить Москву о газе

04.12 / Агент Кипра в Думе. Автор закона об иноагентах Леонид Левин оказался владельцем миллиардного состояния с кипрскими офшорами

10.12 / Путин подчеркнул необходимость соблюдения закона при проведении акций протеста

20.12 / Москвичам посоветовали не ждать снега

09.12 / Суд отменил штраф журналисту за злоупотребление свободой СМИ из-за упоминания «Большого брата» в контексте ФСБ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика