Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки

12.02.2020, 12:30, Новости дня

Завышающие цены на противовирусные препараты аптеки будут привлечены к ответственности, вплоть до лишения лицензии, сообщил замминистра здравоохранения Дмитрий Костенников.

«По всем фактам, которые имели место в данной ситуации, люди будут привлечены к ответственности. Нарушение предельных цен – это нарушение лицензионных требований. В таком случае вопрос может решаться вплоть до лишения лицензии тех аптечных организаций, где происходило завышение цен», – сказал Костенников, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что Минздрав планирует рассмотреть возможность заморозки цен на медицинские маски. «Это могут быть аналогичные меры, как уже предусмотрены в законодательстве, для того чтобы обеспечить наличие необходимых продуктов питания в случае ЧС, катастроф. Когда государство на 90 дней имеет возможность принять экстренные меры для того, чтобы фиксировать цены на определенный вид продукции», – сказал Костенников.

В свою очередь в ОНФ сообщили, что порядка 70% россиян считают, что цены в аптеках поднялись в последние недели, 18% связывают это с распространением информации о коронавирусе.

«Молодежка ОНФ» 6-11 февраля провела мониторинг цен на защитные маски и противовирусные препараты по всей России. Все данные о завышении цен будут переданы президенту Владимиру Путину. Также был проведен опрос среди 2 тыс. 34 человек в возрасте от 18 до 84 лет. Из них студенты – 70 человек, работающие – 756 человек, пенсионеры – 985 человек, люди с физическими ограничениями по здоровью или имеющие льготы – 165 человек, малоимущие – 58 человек.

«68% опрашиваемых считают, что цены выросли за последние несколько недель. 32% не заметили изменения цены», – говорится в материалах ОНФ.

Отвечая на вопрос о том, какова причина роста цен, 54% россиян отметили, что это произошло из-за эпидемии гриппа и ОРВИ. 18% высказали мнение, что цены поднялись из-за распространения информации о коронавирусе. 10% опрошенных уверены, что продавцы завышают цены по своему желанию, и их никто не ограничивает в этом. 18% не знают, в чем причина повышения цен.

Активисты «Молодежки ОНФ» также спросили у россиян, приобретают ли они препараты по завышенным ценам. 53,3% сказали, что стараются не покупать такие препараты, 46,7% заявили, что приобретают товары, несмотря на их цену.

Порядка половины опрошенных (52%) рассказали, что в качестве методов профилактики пользуются «бабушкиными» рецептами (мед, чай с вареньем и др.), 28% сообщили, что используют в качестве профилактики противовирусные средства. 8% россиян занимаются спортом и ведут здоровый образ жизни, еще 8% не проводят никакие профилактические мероприятия, 4% никогда не болеют.

По данным ОНФ, абсолютное большинство россиян (98%) считают необходимым регулировать цены на противовирусные препараты на федеральном уровне в период эпидсезона. 2% считают, что это не требуется.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) зафиксировала существенный рост цен на медицинские маски в оптовом сегменте и среди производителей.

Тем временем исследователи из Института химии твердого тела и механохимии СО РАН разработали материал для медицинских масок, который имеет высокую антибактериальную и противовирусную активность.



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Минздрав пообещал привлечь к ответственности завышающие цены аптеки

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