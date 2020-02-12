Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным, если будет необходимость

12.02.2020, 12:30, Новости дня

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Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, если в этом будет необходимость, однако пока переговоров по этому поводу не ведется. Об этом сообщил новый глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Если Зеленский увидит, что эта встреча необходима, что она может стать шагом для получения реальных результатов от переговоров в нормандском формате, то мы этого не исключаем", — сообщил он.

По словам Ермака, прекращение войны в Донбассе остается приоритетом для Зеленского и его администрации. Он заверил, что МИД и другие госструктуры продолжат работу в Минске по мирному урегулированию. Также он подчеркнул, что независимого от того, кто будет представлять Россию в Минске или в "нормандском формате", принципы, которые задекларировал Зеленский, остаются неизменными, передает РИА Новости.

Кроме того, Ермак сообщил о том, что у Киева есть план действий, который позволит провести выборы в Донбассе в октябре этого года в соответствии с украинскими законами.

Ермак был назначен на должность глава офиса президента Украины накануне. Ранее он занимался в президентской администрации международными вопросами, а также урегулированием в Донбассе, сообщает "Россия 24". Именно он курировал обмен пленными и представлял Зеленского в ходе встреч в "нормандском формате". Ермака считают хорошим переговорщиком, и уже высказываются мнения, что его назначение знаменует курс на конструктивные переговоры с Россией.

Между тем ранее Владимир Зеленский сообщил о необходимости "активного вовлечения США" в мирное урегулирование конфликта в Донбассе.



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Ермак: Зеленский готов встретиться с Путиным, если будет необходимость

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