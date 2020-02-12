Украина попала в топ самых несчастливых стран

12.02.2020, 12:30, Новости дня

На конец 2019 года 51% украинцев считали себя счастливыми. Об этом свидетельствуют данные международного опроса Gallup International, который в Украине проводил Киевский международный институт социологии.

Несчастливыми себя в 2019 году считали 18% украинцев, по данным опроса. Индекс счастья (разница между процентом счастливых и процентом несчастных людей) в Украине составил +33%. В КМИС отметили, что в 2017 году в Украине этот индекс составлял всего лишь +8% (в 2018 году вопрос о счастье в рамках опроса украинцам не задавали).

В целом с 2014 года в мире наблюдается относительное, но неуклонное падение индекса счастья, он снизился с 64% в 2014 году до 48% в 2018 году.

Более половины респондентов (59%) стран, где проводилось исследование, считают себя счастливыми, 11% назвали себя несчастными. Чуть больше четверти опрошенных (28%) считают себя ни счастливыми, ни несчастными. То есть соответствующий средний индекс в 2019 году составил 48%. Таким образом, в Украине он несколько ниже, чем в мире в целом.

Инфографика: kiis.com.ua

В топ самых счастливых стран, по результатам опроса, попали Колумбия, Индонезия, Эквадор, Казахстан, Нигерия, Филиппины, Перу, Армения, Испания, Азербайджан и Мексика. В топ несчастных – Иордания, Ливан, Сирия, Гонконг, Ирак, Россия, Украина, Великобритания, Болгария, Албания, Турция, Франция, Германия.

Инфографика: kiis.com.ua

В 2019 году Украина заняла 133-е место в другом рейтинге стран по уровню счастья, который составила группа независимых экспертов под эгидой программы ООН «Цели в области устойчивого развития».