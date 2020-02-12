Россияне максимально высоко оценили перспективы работодателей впервые после спада

12.02.2020, 12:30, Новости дня

Россияне оценили перспективы своих работодателей максимально высоко впервые после экономического спада 2014 года, сообщается в исследовании Сбербанка потребительских настроений россиян.

"Оценка перспектив бизнеса достигла самого высокого уровня после экономического спада 2014 года — 13 процентов (в третьем квартале 2019 года она составляла всего 6 процентов, а в четвертом квартале 2018 года — 5 процентов)", сообщается в исследовании Сбербанка "Потребительский индекс Иванова".

В целом улучшилась оценка перспектив крупного и малого бизнеса в России, а оценка перспектив средних предприятий не изменилась.

Согласно итогам исследования, на протяжении всего 2019 года наблюдалось непрерывное улучшение индекса потребительских настроений.

Укрепление потребительской уверенности, основано "на усилении рубля, снижении процентных ставок, а также росте доходов на фоне уменьшения инфляции", — отметил Ярослав Лисоволик, руководитель Sberbank Investment Research.

Вырос и индекс готовности к покупке сравнительно дорогих товаров. Коэффициент сбережений по итогам последнего опроса достиг 8 процентов — это самый высокий показатель со второй половины 2015 года. Доля россиян, не имеющих сбережений, сократилась до 36 процентов с 41 процентов.