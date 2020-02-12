Вячеслав Соболев: Есть стопроцентная информация о готовящемся на меня и мою семью покушении

12.02.2020, 12:30, Новости дня

Депутат Киевского областного совета, бизнесмен Вячеслав Соболев, трехлетнего сына которого убили в декабре 2019 года, заявил, что на него и его семью планируется покушение. Об этом он написал 12 февраля в Facebook.

«У меня появилась стопроцентная информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении.

Эта же информация есть и у полиции. Но, тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос. Это случайность?» – сказано в посте.

Бизнесмен утверждает, что за предыдущие два месяца «следствие не продвинулось ни на шаг».

«Я хочу обратиться к господину президенту. Владимир Зеленский, у меня огромная просьба к вам не как к президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике пять минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, а и предотвратить много новых смертей», – написал Соболев.

Два с половиной месяца назад, среди белого дня, в центре Киева был убит мой сын Саша…Снайпер, целившийся в меня, пулей 7.62 снёс пол головы трёхлетнему мальчику…С того момента у меня одна цель- сделать всё, чтобы те, на чьих руках кровь Саши, понесли заслуженное наказание…Именно поэтому я принял решение записать это видео. За последние две недели произошло много событий. У меня появилась 100% информация о новом готовящемся на меня и мою семью покушении.Эта же информация есть и у полиции… Но тем не менее, с пятницы и до понедельника, вопреки поручению главного следственного управления Украины об обеспечении мер безопасности, полиция города Киева снимает с нас охрану. У меня вопрос- это случайность?…Напомню, за предыдущие два месяца, пока уголовное дело по расследованию убийства моего сына было в этом подразделении, следствие не продвинулось ни на шаг…Я хочу обратиться к господину Президенту. Владимир Зеленский, у меня огромная просьба к Вам не как к Президенту, а как к отцу. Уделите, пожалуйста, в своем графике 5 минут для меня. Я готов предоставить всю информацию, при помощи которой можно не только привлечь к ответственности виновных в смерти моего сына, а и предотвратить много новых смертей… Posted by Вячеслав Соболев on Teisipäev, 11. veebruar 2020

1 декабря 2019 года на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской в Киеве злоумышленник стрелял по автомобилю Range Rover. В полиции сообщили, что он хотел убить водителя – Соболева, но попал в его трехлетнего сына, который находился в салоне внедорожника. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Правоохранители открыли уголовное производство по факту убийства.

2 декабря полиция задержала подозреваемых в убийстве мальчика. 4 декабря суд на закрытом заседании арестовал их на два месяца без права на залог.

Руководитель Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко заявил, что главная версия убийства сына Соболева – финансово-экономическая деятельность его отца.

15 января 2020 года Соболев пообещал выплатить 2 млн грн вознаграждения за информацию о заказчике покушения.

Полиция задержала по этому делу двух бывших бойцов роты «Медведи» «Украинской добровольческой армии» Андрея Лаврегу и Евгения Семенова. Они находятся под стражей.

По данным следствия, Лаврега был тем, кто непосредственно стрелял в автомобиль Соболева, а Семенов давал ему сигнал, когда депутат вышел из ресторана. Лаврегу к преступлению якобы привлек 25-летний уроженец РФ Юсуп Абуев, с которым он познакомился в зоне боевых действий на Донбассе. Во время встречи в одном из ТРЦ Киева Абуев якобы предложил Лавреге убить депутата за вознаграждение в $40 тыс. Последний, по данным следствия, согласился. Сам Абуев выехал из Украины.