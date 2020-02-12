Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест предполагаемого убийцы Зелимхана Хангошвили

12.02.2020, 12:24, Новости дня

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России, подозреваемого в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает DW.

Россиянин находился под стражей в Берлине по решению городской прокуратуры и суда. Его доставили на вертолете в Федеральную судебную палату в Карлсруэ для повторного допроса. Помимо убийства, россиянина также обвиняют в нарушении немецкого законодательства об оружии.

Зелимхан Хангошвили, который во время второй чеченской войны являлся боевым полевым командиром, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее российские власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме.

Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день. Им оказался россиянин, который приехал в Германию с паспортом на имя Вадим С. На следующий день после убийства он был арестован. Речь идет о Вадиме Красикове, прибывшим в Германию с пасортом на имя Вадим Соколов. Ранее Красиков уже находился в России в розыске за убийство, совершенное похожим образом. (Подробнее об этом читайте в расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel — «Киллер на велосипеде. Убийцей чеченца в Берлине оказался рецидивист Вадим Красиков, и его покрывает государство»)

Изначально делом занималась берлинская прокуратура, но в декабре прошлого года к расследованию подключилась федеральная прокуратура. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Позже федеральная прокуратура заявила, что убийство Хангошвили было организовано властями России или региональными властями Чеченской республики.