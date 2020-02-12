Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест предполагаемого убийцы Зелимхана Хангошвили

12.02.2020, 12:24, Новости дня

Федеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест гражданина России, подозреваемого в убийстве в Берлине бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Об этом сообщает DW.

Россиянин находился под стражей в Берлине по решению городской прокуратуры и суда. Его доставили на вертолете в Федеральную судебную палату в Карлсруэ для повторного допроса. Помимо убийства, россиянина также обвиняют в нарушении немецкого законодательства об оружии.

Зелимхан Хангошвили, который во время второй чеченской войны являлся боевым полевым командиром, был застрелен 23 августа в берлинском парке Малый Тиргартен. Ранее российские власти объявили его в розыск по обвинению в терроризме.

Предполагаемый убийца был задержан в Берлине в тот же день.  Им оказался россиянин, который приехал в Германию с паспортом на имя Вадим С. На следующий день после убийства он был арестован. Речь идет о Вадиме Красикове, прибывшим в Германию с пасортом на имя Вадим Соколов. Ранее Красиков уже находился в России в розыске за убийство, совершенное похожим образом. (Подробнее об этом читайте в расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel — «Киллер на велосипеде. Убийцей чеченца в Берлине оказался рецидивист Вадим Красиков, и его покрывает государство»)

Изначально делом занималась берлинская прокуратура, но в декабре прошлого года к расследованию подключилась федеральная прокуратура. Такое происходит лишь при подозрении, что к преступлению причастны спецслужбы другого государства. Позже федеральная прокуратура заявила, что убийство Хангошвили было организовано властями России или региональными властями Чеченской республики.

 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Генпрокуратура Германии выдала ордер на арест предполагаемого убийцы Зелимхана Хангошвили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.12 / Малахов объявил о закрытии журнала «СтарХит»

12.02 / Нападающий сборной Франции пропустит чемпионат Европы 2020 года из-за травмы

03.02 / В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой

31.01 / В России появились опасные тропические клопы

23.12 / Козак заявил, что сообщения о контрактах на прямые поставки газа из РФ в Украину не соответствуют действительности

22.12 / Капитан «Шахтера» заявил, что не будет продлевать контракт с донецким клубом

10.02 / В столкновении катеров в Таиланде пострадали более 20 россиян

11.12 / В Иркутской области вскрылась афера с надбавками бюджетникам от губернатора

30.01 / В пяти российских регионах на Дальнем Востоке закроют границу с Китаем

17.12 / Немецкий бренд Mercedes-Benz анонсировал новый концепт-кар

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика