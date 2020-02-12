Телеведущая Ольга Скабеева вступилась за Алену Водонаеву после ее скандальных высказываний о маткапитале

12.02.2020, 12:21, Разное

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» телеведущая Алена Водонаева резко высказалась по теме материнского капитала, тем самым оскорбив жителя Йошкар-Олы. Он написал заявление в полицию. Телеведущей грозит лишение свободы до шести лет или штраф в размере 300 тысяч рублей. За Водонаеву вступилась Ольга Скабеева.
Ольга Скабеева считает, что за глупое высказывание не нужно столь жестко наказывать Водонаеву, достаточно ограничиться штрафом. Телеведущая назвала экс-участницу «Дом-2» бестолковой. Она отметила, что если бы всех знаменитостей наказывали за столь резкие высказывания, то давно бы уже все сидели в тюрьме.

Ее поддержал и коллега Евгений Попов, сказав, что не стоит возбуждать уголовное дело против «каждой дурочки». Пользователи Сети тоже активно обсуждают инцидент, одни – поддерживают Водонаеву, другие – требуют наказать ее по всей строгости закона.



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Телеведущая Ольга Скабеева вступилась за Алену Водонаеву после ее скандальных высказываний о маткапитале

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