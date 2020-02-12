Первые покупатели Xiaomi Mi 10 показали смартфон в действии

12.02.2020, 12:21, Разное

Китайский технологический гигант Xiaomi запланировано готовится презентовать новый смартфон Mi 10 уже завтра, 13 февраля. Несмотря на то, что официальной премьеры ещё не было, в Китае гаджет уже доступен для приобретения, поэтому первые покупатели демонстрируют его в действии на видео в Сети.
В одном из представленных роликов можно увидеть включенный Xiaomi Mi 10 в корпусе светло-голубого цвета. Новинка, как сообщалось ранее, получила очень узкие рамки. Также подтвердилась информация о небольшом вырезе для фронтальной камеры, расположенном в левом верхнем углу дисплея. Внешне новинка схожа со 108-мегапиксельным Mi Note 10, на китайском рынке известным под названием CC9 Pro.

Поклонники бренда в Поднебесной уже сейчас могут приобрести версию Xiaomi Mi 10 с 8 ГБ ОЗУ и накопителем на 256 ГБ за 544 доллара. Стоимость Mi 10 Pro на данный момент неизвестна, но, предположительно, варьируется в районе 700 долларов.



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Первые покупатели Xiaomi Mi 10 показали смартфон в действии

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