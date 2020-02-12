Исследование: У высоких молодых мужчин риск развития деменции может быть ниже

12.02.2020, 12:21, Разное

Мужчины, которые выше в молодом возрасте, могут иметь более низкий риск развития деменции в пожилом возрасте, предполагает исследование. Поиск способов идентификации людей с риском развития деменции имеет важное значение. Это может помочь людям принять профилактические меры или спланировать уход в будущем.

Предыдущие исследования предполагали, что рост может быть фактором риска развития деменции, но большая часть этого исследования не была в состоянии учитывать генетические, экологические или другие факторы раннего возраста, которые могут быть связаны как с ростом, так и с деменцией.

Исследователи проанализировали данные 666333 датских мужчин, родившихся в период с 1939 по 1959 год, в том числе 70 608 братьев и 7 388 двойняшек из датских национальных реестров. Они обнаружили в общей сложности 10 599 мужчин, у которых позднее началась деменция.

Их скорректированный анализ этой группы показал, что риск развития деменции снизился примерно на 10% на каждые 6 см роста у людей выше среднего роста. Когда команда приняла во внимание потенциальную роль интеллекта или образования, нескорректированная связь между ростом и риском слабоумия была лишь незначительно снижена.

Ученые обнаружили, что связь между ростом и деменцией также существовала. Это было верно, когда они изучали данные, касающиеся близнецов, хотя результаты для этой группы были менее достоверными. «Когнитивный резерв» относится к способности мозга импровизировать и решать проблемы, возникающие в повседневной жизни. Ослер говорит, что адаптация к образованию и интеллекту уменьшает вероятность того, что связь между ростом и деменцией действительно объясняется когнитивным резервом.

Результаты указывают на связь между более высоким ростом у молодых мужчин и более низким риском диагноза деменции на более поздних этапах жизни. Важным ограничением исследования является неопределенность в отношении того, являются ли эти выводы обобщенными для женщин, поскольку предыдущие исследования потенциальных гендерных различий в отношениях между ростом и деменцией в основном неубедительны.