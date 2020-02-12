Ученые нашли новый способ защиты организма от вирусов

12.02.2020, 12:19, Новости дня

Исследователи из Массачусетской больницы общего профиля обнаружили, что белок AGO4 может стать основой универсальной защиты от множества инфекционных заболеваний.

До сих пор не было весомых доказательств важности этого белка. Однако исследователи во главе с доктором философии Кейт Джеффри обнаружили, что AGO4 играет ключевую роль в защите клеток от вирусных инфекций. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

По мнению американских ученых, белок AGO4 является «ахиллесовой пятой» для вирусов. Специалисты выяснили, что этот белок обладает уникальным противовирусным действием в соматических клетках млекопитающих.

Исследование показало, что только клетки с дефицитом AGO4 гиперчувствительными к различным вирусным инфекциям, включая вирусы гриппа. Иными словами, низкий уровень AGO4 повышал вероятность инфицирования клеток млекопитающих. 

Таким образом, ученые пришли к выводу, что повышение уровня AGO4 может укрепить иммунную систему и защитить организм от вирусов. Ученые планируют продолжить свои исследования.

«Следующий шаг состоит в том, чтобы определить, насколько широк спектр действия этого белка для любого типа вируса. А затем нам нужно выяснить, как повысить активность AGO4 для усиления защиты от вирусных инфекций», – уточнила Джеффри. 

Ранее в ВОЗ заявили, что вакцина от нового коронавируса может быть готова через полтора года.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, число заразившихся коронавирусом COVID-19 в Китае превысило 44 тыс. 600 человек, количество летальных исходов достигло 1113 случаев, 4 тыс. 740 человек выздоровели.



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Ученые нашли новый способ защиты организма от вирусов

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