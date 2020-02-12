Из-за оставленного в снегу младенца в Москве возбуждено дело

12.02.2020, 12:19, Новости дня

По факту обнаружения младенца в снегу у подземного перехода в Москве возбуждено уголовное дело, информирует столичное ГСУ СК.

«По данным следствия, 12 февраля вблизи подземного перехода на территории Дорогомиловского района Москвы сотрудник Московского метрополитена обнаружил на снегу мальчика на вид двух-трех месяцев, после чего незамедлительно вызвал скорую помощь и обратился в правоохранительные органы», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье «Оставление в опасности».

Отмечается, что младенец находится под наблюдением врачей и специалистов, его здоровью ничто не угрожает.

В пресс-службе уполномоченного по правам ребенка в РФ Анны Кузнецовой уточнили, что ребенок находится в удовлетворительном состоянии в больнице, передает РИА «Новости».

«Несмотря на то, что малыш чувствует себя хорошо и его здоровью ничего не угрожает, ему проведут комплексное обследование. В больнице мальчик проведет ближайшие дни», – уточнили в пресс-службе.

В департаменте труда и социальной защиты населения Москвы отметили, что после выписки из больницы ребенок будет направлен в учреждение соцзащиты.

Ранее сообщалось, что младенцу, вероятно, нет и года, он был завернут в ткань.



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Из-за оставленного в снегу младенца в Москве возбуждено дело

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