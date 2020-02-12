В МВД хотят записывать техосмотр на видео (но это не точно)

12.02.2020, 12:06, Новости дня

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Уже известно, что летом на российских пунктах техосмотра начнет действовать фиксация процесса проведения процедуры. Правда, ранее говорили только о необходимости фотографирования ключевых моментов, но сейчас появились активные слухи и о возможной видеофиксации.

О том, что техосмотр необходимо фиксировать при помощи видеосъемки, дабы исключить возможные фальсификации диагностических карт, упомянуто в пакете сопроводительных документов к нормативному акту «Об утверждении Правил ведения единой автоматизированной информационной системы технического осмотра» — он опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Инициатором нововведения выступило МВД, которое предлагает возложить обязанность контроля процедуры на полицию. Вступить в силу новый нормативно-правовой акт должен уже в июне нынешнего года.

Однако не исключено, что смена фотофиксации на видеофиксацию — следствие либо опечатки, либо непреднамеренной ошибки. Как заявляет «Российская газета» со ссылкой на собственные источники, это именно ошибка: съемка процесса на видео потребовала бы непосильных расходов от операторов системы техосмотра и отсутствующих на данный момент у ЕАИСТО мощностей по хранению и обработке видеофайлов.

Стоит напомнить, что с 8 июня в процессе проведения техосмотра каждый автомобиль должен быть запечатлен минимум три раза (стандарты для этих фото уже обнародованы), а сама диагностическая карта станет полностью электронной. Впрочем, владельцу автомобиля никто не помешает запросить ее бумажную копию.



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В МВД хотят записывать техосмотр на видео (но это не точно)

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