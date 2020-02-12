12.02.2020, 12:06, Новости дня
Украинская певица Джамала сообщила о второй беременности и поделилась семейным снимком с мужем, Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом.
«Мне казалось, у любви есть предел,
граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
пристыдил меня, что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви,
что так часто мы сами себе назначаем.
И со Вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!» – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! * #masallah *
Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.
В 2016 году певица победила на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет