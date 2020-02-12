12.02.2020, 12:06, Новости дня

Украинская певица Джамала сообщила о второй беременности и поделилась семейным снимком с мужем, Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом.

«Мне казалось, у любви есть предел,

граница, которая всем нам дана,

Как взвешенная крупа, норма.

Но ты постучал, дал знак, что здесь,

пристыдил меня, что я вновь не сама.

И в секунду расширил просторы любви,

что так часто мы сами себе назначаем.

И со Вселенной внутри ожидаю тебя,

Да что там — души не чаю.

Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.

Это чудо, которое дарит Всевышний!» – написала она.

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Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! * #masallah *

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 11 Фев 2020 в 11:16 PST

Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».