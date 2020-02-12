Джамала сообщила о второй беременности

12.02.2020, 12:06, Новости дня

Украинская певица Джамала сообщила о второй беременности и поделилась семейным снимком с мужем, Бекиром Сулеймановым и сыном Эмиром-Рахманом.

«Мне казалось, у любви есть предел,
граница, которая всем нам дана,
Как взвешенная крупа, норма.
Но ты постучал, дал знак, что здесь,
пристыдил меня, что я вновь не сама.
И в секунду расширил просторы любви,
что так часто мы сами себе назначаем.
И со Вселенной внутри ожидаю тебя,
Да что там — души не чаю.
Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть.
Это чудо, которое дарит Всевышний!» – написала она.

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Мне казалось, у любви есть предел, граница, которая всем нам дана, Как взвешенная крупа, норма. Но ты постучал, дал знак, что здесь, Пристыдил меня, что я вновь не сама. И в секунду расширил просторы любви, что так часто мы сами себе назначаем. И со вселенной внутри ожидаю тебя, Да что там — души не чаю. Нет, невозможно стать опытней и даже привыкнуть. Это чудо, которое дарит Всевышний! * #masallah *

Публикация от Jamala (@jamalajaaa) 11 Фев 2020 в 11:16 PST

Джамала 26 апреля 2017 года вышла замуж за Бекира Сулейманова, а 27 марта 2018 года родила сына Эмира-Рахмана.

В 2016 году певица победила на песенном конкурсе «Евровидение», который проходил в Швеции. Она исполняла песню «1944».

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Джамала сообщила о второй беременности

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