«Спас Нерукотворный» вернется в Кирилло-Афанасиевский монастырь

12.02.2020, 12:06, Новости дня

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Радостная новость для всех верующих. "Спас Нерукотворный" вернется в Кирилло-Афанасиевский монастырь. Знаменитая икона долгое время была в Москве на реставрации. И вот теперь передана на родную ярославскую землю. Об этом сообщает ГТРК "Ярославия".

Работы длились около двух лет. Их проводили специалисты Государственного научно-исследовательского института реставрации. Была сделана дополнительная экспертиза, которая подтвердила первоначальную датировку иконы. Информация об этом содержится в документах, переданных Ярославскому художественному музею. Реставраторы потрудились и над внешним видом святыни, попытались вернуть ей первоначальный облик.

Пока Кирилло-Афанасиевский монастырь готовится принять икону, она будет храниться в художественном музее, в строжайших условиях, при жестком соблюдении температуры воздуха и отсутствии компьютерной техники. Об этом рассказала завотделом древнерусского искусства Ярославского художественного музея Виктория Горшкова. Как только все необходимые для сохранения иконы условия будут созданы, "Спас Нерукотворный" перевезут в монастырь.

По преданию, чудотворная икона явилась на рубеже XVI-XVII вв. и спасла Ярославль от моровой язвы в 1612 году.

Текст:
ГТРК "Ярославия"



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«Спас Нерукотворный» вернется в Кирилло-Афанасиевский монастырь

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