Фигуристка Медведева готовится сделать важное объявление

12.02.2020, 12:06, Новости дня

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, 20-летняя российская спортсменка Евгения Медведева заявила, что в среду, 12 февраля, сделает важное объявление.

"Дорогие друзья, сегодня в 15:00 сделаю важное для себя объявление. Я к этому готовилась и хочу кое-что рассказать", – написала Медведева в сториз Instagram.

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Поздравляю с днём российского флага! ⠀ Для спортсмена нет цветов красивее, чем цвета флага страны, под которым он выступает!❤️ ⠀ Восхищаюсь, горжусь и постараюсь не подвести!🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Публикация от Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) 22 Авг 2019 в 8:54 PDT

Напомним, Медведева пятый сезон выступает во взрослом фигурном катании, в начале 2019 года Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадскому специалисту Брайану Орсеру. 20-летняя фигуристка – двукратный серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и двукратная чемпионка Европы (2016, 2017).