Ермак заявил, что ограничивающие свободу слова законы в Украине приняты не будут

12.02.2020, 12:06, Новости дня

Новоназначенный глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня на брифинге заявил, что в стране не будут приняты законы, которые ограничат свободу слова. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Он сказал, что еще не читал законопроекты законов «О медиа» и «О противодействии дезинформации», однако ознакомится с ними.

«Я могу вам гарантировать, и сказать от имени президента Украины, что он является гарантом свободы слова и свободных СМИ. Поэтому никаких законов, которые каким-либо образом ограничили бы права свободы слова в нашей стране, не будет принято. Поэтому это работа Верховной Рады, безусловно, мы будем следить за ней», – подчеркнул Ермак.

Он добавил, что для Зеленского этот вопрос является «личным делом».

Законопроект №2693 «О медиа» авторства нардепов от «Слуги народа» (среди них – Александр Ткаченко) уже внесен в Верховную Раду и сейчас обсуждается общественностью. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации.

Согласно проекту повестки дня Рады, он должен быть рассмотрен в период с 18-го по 21 февраля.

5 февраля парламентский комитет по вопросам свободы слова рекомендовал принять законопроект «О медиа» в первом чтении.

По мнению исполнительного директора Института массовой информации Оксаны Романюк, если законопроект «О медиа» проголосуют в нынешнем виде, произойдет «консервация олигархата в медиасфере, не будет никаких качественных изменений».

Председатель Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко считает, что с принятием этого законопроекта Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания получит исключительные полномочия запретить любое СМИ или блогера.

Глава правления Национальной ассоциации украинских медиа Татьяна Котюжинская не исключает, что в случае вступление в силу закона «О медиа» в Украине выживут только олигархические СМИ.

Законопроект о дезинформации, который предполагает административную и уголовную ответственность за распространение недостоверных данных средствами массовой информации, глава Минкульта Владимир Бородянский представил 17 января. Документ еще не внесен в Верховную Раду.

Согласно проекту этого закона, отслеживать публикации в СМИ, содержащие признаки дезинформации, должен будет уполномоченный по вопросам информации, назначаемый Кабинетом Министров.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Ермак заявил, что ограничивающие свободу слова законы в Украине приняты не будут

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Росгвардия обеспечит помощь и охрану эвакуированным из Китая россиянам

04.02 / В Нижнем Новгороде мужчина напал с ножом на соседей и попал под поезд

11.02 / Старший внук Елизаветы II решил развестись с женой

10.12 / Песков прокомментировал намерение Лукашенко «расставить точки над i» до конца года

05.02 / Республиканец Митт Ромни проголосует за импичмент президента Трампа

11.02 / «Богданить» — уходить в отставку так, чтобы все радовались». Соцсети обсуждают увольнение Богдана

04.12 / Венгрия заявила о намерении блокировать Украине путь в НАТО

26.12 / Киберполиция Украины задержала хакера, который украл данные игровых аккаунтов около 250 тыс. пользователей

16.01 / Известно, о чем может рассказать крепость рукопожатия

02.02 / Опубликовано видео драки вратарей в НХЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → рыбинск

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика