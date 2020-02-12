Володин предложил создать институт защиты исторической памяти

12.02.2020, 12:05, Разное

Председатель нижней палаты выразил благодарность Белграду за

сохранение памяти о советских воинах, освободивших Европу от фашизма. По словам

Володина, предать память о них – значит отречься от наших предков, которые

делали все, чтобы защитить мир от коричневой чумы.

Спикер Госдумы предложил создать институт защиты

исторической памяти. Это позволит Москве и Белграду предпринять необходимые

шаги в гуманитарной и образовательной сферах, считает председатель нижней

палаты.

Он отметил полное взаимопонимание между Россией и Сербией и

высокую эффективность сотрудничества парламентов двух стран. «Мы с вами делаем

все для того, чтобы законодательно обеспечить реализацию договоренностей,

которые достигаются на уровне глав государств», – сказал Володин.

В частности, спикер указал на рост товарооборота между двумя

странами – плюс 24 процента за прошлый год. Володин напомнил, что Россия входит

в тройку главных внешнеэкономических партнеров Сербии. «По поставкам

сельхозпродукции мы у вас первые», – уточнил законодатель, добавив, что Москва

также заинтересована в развитии энергетического партнерства.

В свою очередь Майя Гойкович поблагодарила Россию за

поддержку суверенитета и территориальной целостности Сербии. Белград никогда не

будет голосовать против интересов Москвы, подчеркнула законодатель.

«Мы гордимся тем, что никогда не вводили и не будем вводить

санкции против Российской Федерации», – сказала Гойкович.

Защита исторической памяти – один из приоритетов работы

Госдумы в весеннюю сессию – 2020. Профильным комитетам Госдумы следует активнее

поднимать этот вопрос в ПАСЕ и Парламентской ассамблее ОБСЕ, подчеркивал

председатель нижней палаты.