В Уфе госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

12.02.2020, 12:05, Разное

В ночь на 12 февраля в одну из уфимских больниц привезли мужчину с подозрением на китайский коронавирус. Сотрудники медучреждения закрыли приемный покой на несколько часов для дезинфекции помещения.

Как сообщает ToDayNews Ufa, анализы пациента были отправлены в лабораторию для исследования. Результаты станут известны через несколько дней.

Напомним, в конце прошлого года в КНР была зафиксирована вспышка пневмонии. Возбудителем инфекции стал новый тип коронавируса COVID-2019. По последним данным, жертвами заболевания стали более 1,1 тысячи человек, передает телеканал «360».



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В Уфе госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

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