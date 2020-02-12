Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»

12.02.2020, 12:05, Новости дня

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) запросил у Газпрома информацию для проведения расследования в отношении проекта «Северный поток – 2», говорится в проспекте к еврооблигациям Газпрома.

«15 января 2020 года Газпром получил уведомление от польского комитета по конкуренции с запросом информации и документов для проведения расследования», – сообщили в компании, передает РИА «Новости».

Антимонопольный орган Польши в мае обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток – 2» – OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie – в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока – 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток – 2» – французскую компанию Engie – на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.



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Польша запросила у Газпрома данные для дела против «Северного потока – 2»

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