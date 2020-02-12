МИД ответил на обвинения Турции в ударах по гражданскому населению Сирии

12.02.2020, 12:05, Новости дня

Москва и Дамаск не атакуют гражданское население Сирии, все удары наносятся исключительно по террористическим формированиям, сообщил глава департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД Владимир Тарабрин.

«Мы неоднократно однозначно заявляли, что ни Россия, ни сирийские вооружённые силы не наносят удары по гражданскому населению. Все удары наносятся исключительно по террористическим формированиям, тем, кто с оружием в руках воюют против законных властей», – сказал Тарабрин, передает РИА «Новости».

Между тем, ранее в среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям в сирийской провинции Идлиб. Он также заявил, что Турция заставит сирийскую армию покинуть зону деэскалации в Идлибе до конца февраля.

Во вторник Эрдоган заявил, что сирийское правительство заплатит «очень высокую цену» за действия против турецких сил.

В Анкаре в понедельник возобновились переговоры России и Турции по ситуации в Идлибе. Договоренности достичь пока не удалось. Тогда же Анкара сообщила Москве о необходимости остановить «нападения на турецкие наблюдательные пункты» в сирийском Идлибе.  



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МИД ответил на обвинения Турции в ударах по гражданскому населению Сирии

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