Ученые обнаружили у динозавров следы «человеческой» болезни возрастом 60 миллионов лет

12.02.2020, 12:04, Разное

В канадской провинции Southern Alberta исследователи обнаружили следы болезни возрастом 60 миллионов лет. Ею были поражены останки молодого динозавра. Открытие станет важным вкладом в развитие эволюционной медицины.

Внимание специалистов привлекли полости в двух хвостовых костях, похожие на те, что остаются после развития доброкачественных опухолей при гистиоцитозе Х. Редкое заболевание поражает в основном костную систему детей в период от 2 до 10 лет, характеризуется болезненностью, но часто исчезает без вмешательства медиков. Углубленное КТ-сканирование показало, что исследователи не ошиблись в своих предположениях. Трехмерная реконструкция показала наличие опухоли и кровеносных сосудов, питающих её. Впервые подобный диагноз был зафиксирован у древнего существа и позволил определить историю заболевания, общего для человека и животных.

Причины его возникновения не установлены. Известно лишь, что сбой на клеточном уровне вызывает развитие новообразования не только в костях, но и в легких. После исчезновения опухоли на них образуется рубцовая ткань. Новое направление в медицине помогает изучить эволюцию некоторых заболеваний.Крайне важно не только установить их природу, но и создать эффективные средства для предупреждения и лечения.