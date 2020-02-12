Ученые: После инсульта иммунная система человека атакует мозг

12.02.2020, 12:04, Разное

Макрофаги являются частью врожденной иммунной системы и необходимы для развития и функционирования мозга. Используя новый метод, исследователи из Университетской клиники Йены, Боннского университета и Мемориального онкологического центра Слоана Кеттеринга в Нью-Йорке (США) смогли визуализировать макрофаги, которые образовались в костном мозге. В исследованиях на мышах эта технология позволила исследователям заметить, что вскоре после инсульта многочисленные макрофаги, мигрировавшие из крови, начинают атаковать мертвую и прилегающую здоровую ткань мозга.

Эти клетки являются компонентами врожденной иммунной системы, которые присутствуют в каждой ткани тела. В мозге эти резидентные иммунные клетки называются микроглией и играют важную роль в нормальном развитии и функционировании. Во время воспалительных процессов, например, после инсульта, инфекций головного мозга, рассеянного склероза или болезни Альцгеймера, в игру вступают другие макрофаги, которые набираются из костного мозга.

Команда исследовала мышей, у которых генетическая информация для молекулярного переключения была введена в ген под названием Cxcr4. Если этот переключатель активируется специальным агентом, стволовые клетки в костном мозге, из которых происходят все кровеносные иммунные клетки, производят цветной флуоресцентный белок. Иммигрировавшие иммунные клетки можно легко отличить от микроглии по их цвету. Исследователи смогли показать, что в течение здоровой жизни мышей в мозге практически не образуются макрофаги, генерируемые стволовыми клетками костного мозга. Это дополняет более ранние выводы профессоров Geissmann и Mass, что макрофаги, расположенные в тканях, развиваются очень рано во время эмбрионального развития, колонизируют весь эмбрион и с тех пор поддерживают себя посредством клеточного деления. С помощью их модельного исследования на мышах исследователи обнаружили, что вскоре после инсульта многочисленные макрофаги, мигрировавшие из крови, начинают атаковать мертвую и прилегающую здоровую ткань мозга. Вопреки предыдущим предположениям, посторонние полностью ушли из здоровой мозговой ткани в последующие дни и были обнаружены только в мертвой мозговой ткани.

На следующем этапе исследователи инактивировали функцию гена Cxcr4, оставив нетронутым молекулярный переключатель, который помогает им обнаруживать иммигрировавшие иммунные клетки. Ученые обнаружили, что инсульт первоначально привлекал меньше макрофагов в мозг, когда функция Cxcr4 отсутствовала. В последующие дни макрофаги, которые мигрировали в мозг, ушли лишь не полностью в мертвую ткань мозга. Некоторые оставались в здоровой слишком долго и мешали резидентной микроглии успокоиться.

В целом, исследователи видят две достигнутые вехи: их генетическое переключение является универсальным инструментом, который позволяет ученым лучше исследовать функцию иммунных клеток, происходящих из костного мозга. Кроме того, они показывают, что рецептор Cxcr4 является частью иммунного ответа, с помощью которого макрофаги, происходящие из костного мозга, защищают поврежденный мозг.