Новые технологии и исправление ошибок: Первый обзор Samsung Galaxy Z Flip

12.02.2020, 12:04, Разное

Samsung анонсировала свой складной телефон второго поколения Galaxy Z Flip. Это смена направления для складных телефонов Samsung — в буквальном смысле — переход от книжного стиля Galaxy Fold к раскладушке. Компания представила гаджет совсем недавно, но уже сейчас можно предварительно познакомиться с новинкой.

Дизайн Z Flip мгновенно узнаваем, кажется, взяли старую модель Galaxy S и сложили ее пополам. Отчасти это связано с тяжелой рамкой, которую Samsung поместил по краям дисплея, в основном для защиты. Конечно, это намного сложнее, и снаружи есть глянцевая стеклянная отделка в трех цветах: черный, фиолетовый или золотой. Это что-то вроде магнита для отпечатков пальцев, и с этим ничего не поделаешь — это не самый удобный дизайн, как у обычных телефонов Samsung.

Шарнир выглядит как и в Galaxy Fold. В открытом состоянии телефон близок по дизайну к устройствам Samsung, он выглядит не так гладко, как новый Galaxy S20 +, но есть достаточно места на экране.

Характеристики

6,7-дюймовый дисплей Infinity Flex, AMOLED

Формат 21,9: 9, 2636 x 1080 пикселей, 425 пикселей на дюйм

1,1-дюймовый внешний дисплей 300 x 112 пикселей, 303ppi

Samsung Galaxy Fold теперь покрыт не пластиком, а ультратонким стеклом, разработанным компанией Samsung. Дисплей с диагональю 6,7 дюйма, такой же большой, как и у большинства других смартфонов, хотя он имеет только разрешение Full HD +. Это на шаг выше по разрешению, чем у Moto Razr — у него также есть тот характерный цветовой эффект, который можно получить от дисплеев Samsung.

На Galaxy Fold также есть внешний дисплей, и он немного похож на индикатор состояния, который использовали для мобильных телефонов десять лет назад.

Основное оборудование

Qualcomm Snapdragon 855+, 8 ГБ ОЗУ

3300 аккумуляторов, беспроводная зарядка

256 ГБ памяти

4G LTE

Samsung Galaxy Z Flip оснащен Qualcomm Snapdragon 855+, и он будет глобальным. Это все еще флагманский класс, но аппаратное обеспечение 2019 года, а не оборудование 2020 года. Есть 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, хотя нет возможности расширения microSD. Аккумулятор тоже немного маловат. Емкость — 3300mAh, поддерживает беспроводную и обратную беспроводную зарядку, но он, вероятно, не сравнится с моделями S20 — эквивалентный размер Galaxy S20 + имеет батарею 4500mAh.

Galaxy Z Flip также является телефоном 4G — в отличие от Galaxy Fold, здесь нет опции 5G. Как и основное аппаратное обеспечение, большая часть загрузки камеры отражает телефоны Samsung 2019 года, поэтому нет никакого паритета с новыми устройствами 2020 года. Есть центральная камера, которая имеет датчик на 10 мегапикселей, и это, вероятно, тот же аппарат, что и у Galaxy S20 , но снаружи немного по-другому. Основная внешняя камера представляет собой 12-мегапиксельный сенсор с пикселями 1,4 мкм, немного меньший, чем у S20 и S20 +.

Он поддерживается сверхширокоугольным объективом — также 12-мегапиксельным — это означает, что можно по крайней мере сделать несколько отличных снимков.