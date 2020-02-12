В Киеве назвали условия встречи Путина и Зеленского

12.02.2020, 11:58, Новости дня
Решение о встречи с президентом РФ Владимиром Путиным будет принимать украинский лидер Владимир Зеленский, сообщил глава офиса Зеленского Андрей Ермак.
«Что касается встречи с Владимиром Путиным. Это решение будет принимать президент. Если он будет видеть, что эта встреча необходима, она может стать шагом для получения настоящих результатов от переговоров в «нормандском формате», мы это не исключаем», – сообщил Ермак, передает РИА «Новости».
Он добавил, что пока никаких договоренностей на эту тему не было.
Тем временем в Москве усомнились в возможности проведения «нормандского саммита» в апреле.
Сам Зеленский в январе объяснил важность ведения прямого диалога с Владимиром Путиным.
Также стало известно, что во Франции растет недовольство президентом Украины Владимиром Зеленским из-за «зависшей паузы» после достаточно успешного «нормандского» саммита в Париже.
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