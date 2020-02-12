Стали известны сроки отправки на Байконур модуля «Наука»

12.02.2020, 11:58, Новости дня

Российский многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) «Наука» планируется отправить 19 марта на космодром Байконур, откуда будет осуществлен запуск на Международную космическую станцию (МКС), сообщил гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко.

«Задача на 19 марта – отгрузиться на космодром. На эту дату мы работаем», – передает ТАСС слова Варочко членам Российского союза ветеранов и Клуба военачальников во время их визита на предприятие.

Он рассказал также, что российский спутник- ретранслятор «Луч-5» планируется запустить в 2021 году с помощью ракеты-носителя «Протон-М».

«Луч-5» в интересах ИСС [Информационные спутниковые системы] имени М. Ф. Решетнева, срок запуска – 2021 год», – рассказал он.

Напомним, в октябре глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что эксплуатацию модуля «Наука» планируется начать в феврале 2021 года, для этого экипаж МКС должен выполнить 10 выходов в космос.

Ранее предполагалось, что модуль «Наука» будет отправлен на МКС летом 2020 года.

В декабре Рогозин заявил, что модуль «Наука» может быть запущен к МКС в начале 2021 года, а не в конце 2020-го, как планировалось.