Личное: Колхоз

12.02.2020, 11:56, Разное

Я много путешествую, поэтому имею право сказать, что не так у нас, в чём у нас — проблема. Главная — непролазный колхоз в головах, когда имея средства, возможности сделать что-нибудь хорошо, мы устраиваем сельскую дискотеку за те же деньги.

Искала вариант аренды для подруги из Италии в Московской области. Бюджет — достаточный, нужен был дом или таун. Ну, думала, проблем не будет — не нищебродим. Ищем что-то приличное, по цене особо не паримся.



Фото: Соцсети

Что в итоге вышло? Смотрите выше на фото — один из лучших вариантов. Перелопатила сотни объявлений, ничего приличного нет вообще за вменяемые (до 200 тр в месяц) деньги.

Почему? Потому что — колхоз!

Построят дом. Новый дом. Даже планировка хорошая, но обязательно повесят на стену ковёр или на пол в ванной — плитку с дельфинами.

Денег стоит любой ремонт. Дело не в том, сколько потратили, а КАК потратили и что получилось.

Смотрите, вот две картинки вам: всё одинаково — и материал облицовки дома, и примерный бюджет.



Фото: Соцсети

Два домика. Только один — в Канаде, другой — в России. Оба крошечные. Оба обшиты сайдингом. Но вот канадский выглядит как пряничная избушка из сказок, а наш — как пластиковый курятник.

Берём один и тот же материал облицовки. Стоит он одинаково, работа — тоже. На выходе в Европе получаем то, что слева, а в России — вот это дерьмище, в которое зайти-то страшно:



Фото: Соцсети

В чём я вижу причину? Их две: отсутствие фантазии и вкуса. Всё, что мы городим с ремонтом, отделкой — следствие этих причин.

При этом, речь идёт ведь о сотнях тысяч рублей, если не о миллионах. Отвалить такие деньги, чтобы получить дерьмище — это наша национальная идея, что ли?

Хотите из своей дачки, где вокруг одни такие же курятники, сделать пряник, как в Канаде? Тогда включайте воображение, помечтайте, какого цвета вы бы хотели дом, кроме этих чудовищных «нейтральных» оттенков, а я вам расскажу, как утеплить и обшить его, чтобы смотрелось красиво и дорого, а на самом деле обошлось бы вам в полцены.

Такие фокусы можно проделывать только в солидной компании, чтобы не сказалось на качестве. Например, во «ФронтМастере».

Дожидаемся конца зимы — уже дождались! — и пользуемся моментом, когда буквально на месяц (февраль) включается акция «Зимний монтаж»: ребята режут 50% от обычной стоимости таких работ.

Обязательно подключаем к заказу дизайнера, чьи услуги во «ФронтМастере», кстати, бесплатны, чтобы он визуализировал ваш домик.

Внимательно смотрим, показываем паре незаинтересованных лиц, чьему вкусу вы доверяете, и даём отмашку, чтобы вам сделали красиво и не накладно.

Февраль — пролетает быстро, а решения по ремонту/отделке принимаются обычно долго и всей роднёй, так что не потеряйте этих товарищей с их чудесным «Зимним монтажом», подпишитесь на них в Инстаграме.

Если у вас дом 100 квадратов, то летом-осенью утепление и обшивка его дешёвым пластиковым сайдингом встанет вам в 200-300 тысяч. Зимой — вдвое дешевле.

Насчёт качества монтажа в холодную погоду можно не беспокоиться. Современные материалы и технологии дают свободу: работы идентичны по качеству и скорости и зимой, и летом, и в межсезонье. «ФронтМастер» даёт те же гарантии на зимние работы, что и на летние — 2 года. Сроки — ничем не отличаются (ориентируемся на 2 недели).

Зимой есть выбор. За счёт того, что цену располовинили, за те же деньги можно взять материал подороже, лучшего качества и более интересный и современный.

Например, не винил, а металл или фиброцемент — которые меньше боятся повреждений и куда более экологичны. Я бы себе, например, выбрала японскую фибру Kmew — стоит, конечно, дорого (по моему проекту — два миллиона), но а) зимой — в два раза дешевле бэ) будет выглядеть — просто шикарно. Вот так:



Фото: Соцсети

Вместо унылой пластиковой вагонки можно будет за ту же сумму выбирать из вариантов с фактурой дерева, кирпича, камня.

Кстати, сайдингом и фасадными панелями обшивают не только дачные домики, но и дорогие особняки — допустим, из бруса, когда он потрескался и стал продувать, или из того же кирпича, который постарел и потерял товарный вид. И, конечно, из газобетона — оставлять серый цвет блоков, если это не сарай, нельзя.

Половина домов, про которые вы думали, что это кирпич или камень, на самом деле обшиты качественным фасадным материалом.



Фото: Соцсети

Не бойтесь цвета! Сайдинга — миллион расцветок. Вот это вот наше любимое «нейтральный цвет, чтобы не выделяться» — плохой вариант.

Посидите с дизайнером, он нарисует визуализацию прямо поверх вашего дома на фотографии, чтобы вы ещё до начала работ и оплаты материалов убедились, что всё будет смотреться зашибись. «Поиграйте» с оттенками, посмотрите, как один и тот же домик выглядит в синем и банальном сером/бежевом — это же земля и небо.

Скажу ещё пару слов о «ФронтМастере», в которой вас сватаю.

Рабочие — только славяне. Трезвые, нормальные мужики с прямыми руками из плеч, которые понимают русский язык и греются чайком из термоса, а не чем обычно.

Делают все в белую, с отчётными документами. Тут не бывает «схем», после которых вы ни аванса, ни рабочих больше не увидите.

Работают больше 10 лет — так что бдят за репутацией. Ну и гарантию 2 года дают не просто так — отвечают за свою работу.

Бегать за бригадой и уговаривать их поработать вам не придётся. Заказов у них хватает даже зимой. Поэтому вкалывают с опережением графика. Захотите — будут слать вам регулярные фотоотчеты.

Ну и ещё вам напоследок контрольный выстрел.



Фото: Соцсети

Остальные «До/После» сами смотрите у них в Инстаграме. Весной у вас уже будет красивый тёплый сухой дом и на одну головную боль меньше.

Пока ваши соседи будут убирать первые собачьи какашки из-под снега и привычно думать, что вы «наворовали», раз такой дом себе отгрохали, вы будете ухмыляться в усы и считать сэкономленные деньги, время и нервы.

И кстати, вопрос, который меня тревожит: вы мечтаете про домик в оттенках русской тоски и разбавленных анализов, как у соседа? Или любите выделяться? Себе какого бы цвета дом сделали?