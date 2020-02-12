«Это личное мнение Арахамии». Ермак прокомментировал слова лидера фракции «Слуга народа» о поставках воды в Крым

12.02.2020, 11:54, Новости дня

Новый глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сегодня на брифинге заявил, что спросит у лидера парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии, что он имел ввиду, говоря о возможности возобновления подачи воды в аннексированный Крым. Об этом сообщает корреспондент издания «ГОРДОН».

Отвечая на вопрос, знаком ли он со мнением лидера парламентской фракции партии «Слуга народа» Давида Арахамии о возобновлении подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса, Ермак предположил, что это было его личное мнение, и пообещал спросить его об этом.

Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После аннексии Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию «Крым.Реалии», эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В августе 2018 года после выбросов в атмосферу в районе завода «Крымский титан» оккупационная власть связалась с руководством Херсонской области и просила воду якобы для покрытия кислотонакопителя завода. Украинские власти проверили версию о кислотонакопителе и выяснили, что он не является источником выбросов. Воду Крыму не дали.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявил, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады нардеп от «Слуги народа» Юрий Аристов заявил, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в аннексированный Россией Крым. Об этом он рассказал журналистам программы «Схемы: коррупция в деталях», вышедшей в эфир 30 января 2020 года.

5 февраля представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич отметил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

11 февраля Арахамия допустил восстановление подачи воды в Крым в обмен на деоккупацию Донбасса.

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сравнил это со сдачей всех украинцев полуострова.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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«Это личное мнение Арахамии». Ермак прокомментировал слова лидера фракции «Слуга народа» о поставках воды в Крым

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